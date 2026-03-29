"Без крале" 3.0: 8 милиона на протест в САЩ срещу политиката на Тръмп

ВСАЩ движението "Без крале", зародило се през юни 2025 година, организира за трети път протести срещу политиките на президента Доналд Тръмп във всичките 50 щата на страната.

По данни на оргнизаторите броят на участниците е надхвърлил 8 милиона души, въпреки че официални данни от американските власти засега не са публикувани.

Демонстрациите са в знак на несъгласие и обвинения към администрацията на Тръмп, че "харчи милиарди долари от парите на данъкоплатците за ракетни удари в чужбина", "раздава огромни подаръци на милиардери съюзници“, докато се увеличават разходите за живот.

Протестите бяха предимно мирни, но в центъра на Лос Анджелис имаше сблъсък между полиция и демонстранти с използването на сълзотворен газ и арестувани.

Във Вашингтон стотици хора преминаха покрай Мемориала на Линкълн и влязоха в Националния мол със скандирания "Без крале" и с плакати "Свали короната, клоун", "Смяната на режима започва у дома".

В марша в Сан Диего участниците бяха близо 40 000, а в Минесота заедно с певеца Брус Спрингстийн стотици хиляди се противопоставиха на агресивното прилагане на имиграционните мерки на Тръмп.

И ако предишните протести "Без крале" бяха предимно в границите на САЩ, сега движението премина границите на страната.

Според Езра Левин, политически активист и изпълнителен директор на група Indivisible, която ръководи движението, и страни от Латинска Америка, Европа и Австралия също са се включили в събитията.

В страните с конституционни монархии ​​протестите са наречени "Без тирани". Хиляди са протестирали в Рим, Лондон, Париж и на още места по света.

Арест на протестираща в Лос Анджелис, 28 март 2026 г. СНИМКА: БТА














