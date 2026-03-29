Основните храни и зеленчуците на едро поскъпват, плодовете леко поевтиняват

По-ниски цени на плодовете на борсите у нас през изминалата седмица, докато цените на повечето зеленчуци и на основни хранителни стоки се повишават, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,49 на сто до 2,667 пункта спрямо 2,654 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зелето - с 34,33 на сто до 0,72 евро за килограм и при доматите, които са с 13,84 на сто нагоре и се търгуват по 2,60 евро за килограм. Морковите поскъпват с 5,26 на сто до 0,64 евро за килограм, червените чушки - с 4,01 на сто до 2,96 евро за килограм, а зелените чушки - с 6,88 на сто до 3,20 евро за килограм. Най-много поевтиняват тиквичките, чиято цена е с 14,71 на сто надолу до 2,18 евро за килограм, следвани от краставиците, които са 13,95 на сто по-евтини до 1,90 евро за килограм. По-ниска е също цената на картофите - с 0,42 на сто до 0,47 евро за килограм, и на зрелия лук кромид - с 1,26 на сто до 0,47 евро за килограм.

Понижение в цената тази седмица се наблюдава при всички плодове, проследявани от ДКСБТ. Ябълките се търгуват с 5,65 на сто по-малко до 1,27 евро за килограм. С 9,65 на сто надолу е цената на бананите до 1,48 евро за килограм, на лимоните - с 0,28 на сто до 2,15 евро за килограм, на мандарините - с 0,41 на сто до 1,46 евро за килограм. Портокалите остават без промяна на 1,28 евро за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,03 на сто до 5,94 евро за килограм, а тази на кашкавал „Витоша“ - с 0,80 на сто до 9,39 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 2,98 на сто и се предлага по 0,76 евро за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко поевтинява с 2,66 на сто до 1,17 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) пада с 11,73 на сто до 1,49 евро за брой.Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,56 на сто до 3,56 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 4,35 на сто и се търгуват по 0,24 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,47 на сто нагоре до 1,71 евро за килограм. Зрелият фасул поскъпва с 5,55 на сто до 2,13 евро за килограм, а лещата - с 1,81 на сто до 2,14 евро за килограм. Цената на олиото пада с 3,89 на сто до 1,73 евро за литър. Брашното тип 500 е надолу със 7,27 на сто до 0,74 евро за килограм. Поскъпване има при захарта, която е 2,20 на сто нагоре до 0,93 евро за килограм.