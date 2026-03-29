До 30% по-евтино: Българите масово на пазар за храни в Северна Гърция

Всяка седмица десетки български автобуси с туристи пътуват до Северна Гърция, но не просто, за да разгледат забележителностите на южната ни съседка, а и с цел да напазаруват хранителни продукти на по-ниски цени.

В последните години, оказва се, че някои стоки в Гърция излизат с от 10 до 30% по-изгодни от същите у нас.

Съчетаване на полезното с приятното – така българите определят екскурзиите в Северна Гърция, където първо разглеждат туристически обекти, а после – пазаруват хранителни продукти на по-ниски цени от тези у нас.

Мая Достумска разказва пред бТВ: „Ходихме в Нигрита, посетихме храма „Свети Георги“ и след това решихме да отседнем на пазар в Серес. Смятаме да си купим маслини, зехтин, по принцип и млечни продукти – сирене, мляко кисело.“

Биляна Славчева допълва: „В България хубав зехтин за литър е 13, 12, 15, 16 евро, а тук излиза 8. Направи ми впечатление днес, че яйцата наистина бяха по-скъпи. Вчера в една от търговските вериги в Благоевград купих 10 яйца за 2,40 евро, а тук видях, че са доста по-високи.“

Проверката в гръцките магазини показва, че наистина цените на редица продукти са по-ниски от тези у нас. Килограм кашкавал струва средно 12 евро, сиренето Фета – 11, 3,50 евро е килограмът домати, а краставицата – 0,80 евроцента. При перилните и почистващи препарати също се откриват с до 30% по-ниски цени.

„Крайната калкулация, която си правя, като купя някои хранителни продукти, перилни препарати, козметика, е наистина от 10, 20 до 30% разлика в цената, в полза на гръцките продукти“, казва още Славчева.

Какви са цените на месото и има ли агнешко на пазара две седмици преди Великден?

Фотис, собственик на месарски магазин, обяснява: „Свинското месо струва средно 7 евро. Агнешко още нямаме, ще имаме по-късно, ще има за Великден и още не мога да кажа на каква цена. Но да, много българи пазаруват месо оттук.“

Освен цената, оказва се, българите ценят и качеството на гръцките продукти – въпреки че някои от тях признават, че нашите също не са за подценяване.

„Ами, по-качествени са, може да не са по-евтини, но са по-качествени“, казва Ваня Соколова.

Росица Радкова добавя: „Мисля, че и при нас също има много добра стока, която не отстъпва на гръцката!“

Василка Димитрова, екскурзовод, прави сравнение: „Преди 20 и повече години гърците идваха да пазаруват в България. Сега обаче ние идваме тук. И пазаруваме тук, но не само хранителни стоки, а и в таверните – трима или петима човека за 30 или 50 евро могат да си хапнат вкусно и да пробват от типичната гръцка кухня.“

С лека завист и малко тъга българите отбелязват и друго – не само храните са по-евтини, но и доходите на гърците са по-високи от тези на българите. От 1-ви април минималната заплата в южната ни съседка ще стане 920 евро – с 300 повече от тази у нас.

„Заплатите вече не можем да ги догониме никога! И виж колко – нагоре всички барчета са пълни, все нямат пари гърците, все теглят, “, казва Николова.

И докато българите пресмятат заплатите на гърците и по-високата им покупателна способност, съседите ни ги приветстват с „добре дошли“ и ценят ролята им за гръцката икономика.

Вуля казва: „Ние много се радваме, че нашите съседи идват в нашия град. Разбира се, близо сме и откакто отвориха границите, много българи идват. Това е голяма радост за нас, защото подкрепят и нашия пазар и се радваме да ги виждаме, защото сме близки народи.“

Така само на 50 км от границата ни град Серес всяка седмица посреща български туристи, водени не само от желанието да разгледат туристическите обекти, но и от това да спестят от семейния бюджет с по-изгоден пазар – нещо, което гърците правеха у нас преди десетилетие.







