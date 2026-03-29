Шофьор блъсна полицай с колата си при опит за проверка и избяга
Полицай беше блъснат по време на пътен контрол край Белица. Инцидентът се е случил снощи, малко след полунощ, на входа на града.
Според първоначалните сведения, при опит да се извърши проверка, водачът на автомобила не се е подчинил на разпореждането на униформения и е тръгнал да избягва с колата си.
Докато е връщал автомобила назад, шофьорът е ударил полицая, който е пострадал при инцидента, информира БНТ.
В момента извършителят се издирва. Той е криминално проявен и познат на органите на реда. Автомобилът му е открит изоставен в района на село Елешница.
