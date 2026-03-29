Бургас: +9 / +11
Пловдив: +8 / +11
Варна: +10 / +12
Сандански: +9 / +15
Русе: +7 / +10
Добрич: +8 / +10
Видин: +8 / +11
Плевен: +6 / +10
Велико Търново: +6 / +8
Смолян: +2 / +7
Кюстендил: +6 / +10
Стара Загора: +6 / +10

Атанас Мерджанов: България трябва да преразгледа санкциите срещу Русия

Атанас Мерджанов: България трябва да преразгледа санкциите срещу Русия

Стопкадър/BgOnAir
Категорично България трябва да изрази подкрепа и настояване за преразглеждане на санкциите срещу Русия, за да можем да внасяме по-изгодни енергоресурси. Това каза зам.-председателят на БСП Атанас Мерджанов. пред Bulgaria ON AIR.

"Да не говорим за необходимостта от корекции в ДДС за дизела и бензина, както редица държави направиха. Ние докато си говорим за бъдещи мерки, мандатът на това служебно правителство ще изтече и ще се озовем в нова ситуация, в която да разсъждаваме, че ще дойде времето. Хората искат тук и сега подкрепа и помощ", каза Мерджанов.

На въпрос защо се е върнал в партията, той отговори: "Върнах се, защото аз никога не съм напускал БСП, член съм на Националния съвет. Проведохме един конгрес, който даде много надежди и окуражаване на членовете на партията, на нашите симпатизанти".

"Потърсихме изводи, направихме своите оценки. Допуснахме сериозни грешки, но в крайна сметка решенията на Конгреса и най-вече избора на нов председател даде достатъчно оптимизъм на партията, за да се яви на изборите, искайки доверието на нашите избиратели", сподели Мерджанов.

#Атанас Мерджанов

