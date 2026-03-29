Радев: Страната ни следва да доставя нефт и газ оттам, откъдето е най-евтино, а не най-идеологически чисто

"Олигархията съсипва дребния и фамилния бизнес с административен рекет в цялата страна. Нашата цел е да защитим слабите. Стотиците хиляди оцеляващи българи вече не икономисват само от дрехи и пътувания, а дори от храна. Така е по селата, в малките градове и дори в софийските квартали.“ Това каза днес лидерът на "Прогресивна България“ Румен Радев на предизборна среща с граждани в Добрич. Радев подчерта, че цените растат и тези, които поканиха инфлацията в домовете ни, не могат да решат проблемите и трябва да понесат отговорността си пред урните.



Лидерът на "Прогресивна България" отново припомни, че Бойко Борисов открито говори за добив на шистов газ в Добруджа, а от ППДБ няма категорична позиция по темата. "Олигархията не само ни лишава от правосъдие, не само източва парите ни, но тя се готви да отнеме земята ни, да отрови водата ни", заяви Румен Радев пред гражданите на Добрич.



Президентът (2017 - 2026) акцентира върху програмата на "Прогресивна България" в частта ѝ за изграждане на индустрия с висока добавена стойност, а не само за износ на суровини, като даде примери с добруджанската висококачествена пшеница.



"Изнасяме пшеница за Италия, там се правят спагети и паста и после ни ги внасят обратно на по-високи цени. Или изнасяме зърно за Испания, където е разгърнато сериозно животновъдство, а после оттам внасяме месо", отбеляза Радев и припомни, че някога Добрич е бил център на животновъдството, което отново трябва да се случи, защото в програмата на "Прогресивна България" продоволствената сигурност е от стратегическо значение.



По-късно днес Румен Радев посети Силистра, където говори пред изпълнения с хора централен площад в града.



"Партии, управлявали 15 и повече години, днес нямат предизборна програма. Те ни обясняват – "вижте какво направихме за тези години. Сега ще правим същото". Те ни обещават, че на базата на това, което са правили 15 години, сега ще ни оправят", каза лидерът на "Прогресивна България" и разказа, че на идване към града е спрял в едно село, където в местния магазин са му показали тетрадка пълна с вересии.



"Така че ние не искаме повече да ни оправят. Искаме просто да се махат или ние ще ги махнем!", подчерта Румен Радев.



"Сега чувам, че днес щели да спират кражбите в здравната система с техен изкуствен интелект. Вие 15 години ги създавахте тези кражби и сега ще ги спирате. Изкуственият интелект работи по алгоритми и се обучава. Ако те ще му зададат техните алгоритми и те ще го обучават, значи нищо няма да остане в тази здравна каса!", каза още президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев.



Лидерът на "Прогресивна България“ посочи също така, че не може повече в съюзите, от които сме част, да робуваме на всякакви странни идеологии, особено когато става дума за нашата конкурентоспособност, индустрия, икономика, заплати и пенсии. Страната ни следва да доставя нефт и газ оттам, откъдето е най-евтино, а не най-идеологически чисто. "Защото ние плащаме идеологията, а селското стопанство и индустрията губят", посочи Радев.



Той отбеляза още, че листата на "Прогресивна България" е изградена от способни хора, а водачът на 20-и МИР Слави Василев е вече навлязъл в проблемите на региона.



"Трябва да повярвате в бъдещето на Силистра и региона, защото потенциалът е огромен. Дунав не е просто река. Дунав е врата към Европа. Тук може да бъде разгърнат истински целогодишен пълноценен туризъм, да предлага красота, спокойствие, българска храна, българска история", каза още в словото си лидерът на "Прогресивна България“ Румен Радев.



По-рано през деня Румен Радев се срещна и разговаря с граждани на Балчик.