Диана Дамянова: Радев лети ниско, Борисов се цели високо, Гюров - форевър

Радев лети, все по бавничко и все по-нисичко над тълпите от избиратели и сякаш фронталната среща с действителността го изненадва.

Навярно неговите гуро-та са го убеждавали за лесни 120 и тенденция за 160 с малко помощ, а сега негово величество избирателят започва да разглежда предизборния пейзаж и да се колебае дали и за кого ,ако въобще.

Какво ако 100, ами какво ако 90, ами какво ако 85? Все трудни въпроси, на които засега няма отговор – със статуквото или с „шарлатаните” или нещо друго.

На това се дължи и лексиката от последните седмици, дето се вика „моля ви се гласувайте и ми дайте 120 депутата”

Борисов пък от своя страна е в най-добрата си речова форма.

Първо се е усмихнал, второ е намерил литературния жанр , в който се чувства най-стабилен – дългата литературна форма и подкаста.

Този „поход” на Борисов след медиите, дето го недолюбват ,е сякаш с много добър ефект за партията ГЕРБ.

Иначе и тяхната кампания е мноооого скучна, незапомняща се /може това да е целта – а не да заглушава първия/ и с нищо неправеща впечатление.

Освен с едно.

Прогонени в началото на управлението на ГЕРБ кметове се завръщат при Борисов. И то не някак тихичко и дискретно, ами с аплауз и елемент на увереност.

Спектакълът с кмета на Елин Пелин е от високо качество, а изигран именно сега и с неофициалната информация за това колко аджеба струва едно водаческо място в листата на Радев, този спектакъл е за политически Оскар.

ППДБ ще правят избори с тяхно МВР /сбъдване на старата мечта/ и въпреки шумно изразеното намерение за 121 депутата, май ще трябва да се борят за 3тото място на изборите.

Но, настроението там е много добро.

Поне на 100 места в социалната мрежа срещнах искрени пожелания кабинетът Гюров да векува. Как? Ами, накак си ей така, не може да не може, нали?

Ако не ни избират на избори, то поне могат да ни назначават завинаги.

Пеевски стяга редици, което е много видно в социалната мрежа, за който пожелае да го види и си спазва поведението на неучастие в хора на говорещите глави по телевизорите. Почти ми се струва, че от това по-скоро печели.

Няма съмнение, че „Новото начало” на Пеевски се е устремил също към заветното трето призово място.

Възраждане са в кресчендо, разбираемо поради факта че електоратът им е „обран” от Радев.

На фона на това един от идолите на „свободната журналистика” и идиотската русофобия, с нелепото си твърдение/аз съм историк и с настоящето спазвам повика на Костадинов ние, историците да се изкажем/ , че Граф Игнатиев е обесил Левски, освен възражение към самата себе си, дава и широка трибуна за харесване на Костадинов и от хора, които не го харесват.

За сведение на иконата на свободната русофобска журналистика, историческата истина по принцип значи малко повече от „четох го някъде” .

На пистата се бори БСП с прилична кампания, която може да ги доведе до ръба, дори да им помогне да го прескочат и така да станат коалиционни партньори на силно нуждаещия се Радев, с дясната програма. Така „автентичната” лява социалистическа партия под новото си ръководство, може да се окаже така нужна на десния/засега/ Радев.

Надолу има движение и никак няма да се учудя, дори ми се струва по-вероятно, при видимото /на този етап/ спадане на избирателната активност , в парламента да се наместят Меч, ИТН, а защо не и Величие.

И ако това вземе да стане, то цялата вълна Радев ще се окаже малко припляскване на развълнувана от пролетния вятър вода в езерцето.

РР. И е готино, че грантовите фактчекъри нападнаха "Гласове" на Дачков, с когото аз лично имам много различия, но пък много общо относно правото на свобода на медиите и /надявам се/ обща ненавист към грантоядните фактчекъри и подобна гранатоядна смрад.

И сме много и ще ни срещнете фронтално, когато се опитате да наложите вашето извратено разбиране за свобода, което се свежда само вашите неограничени права!

Диана Дамянова, Фейсбук



