Топ астролог: Правителство ще има най-рано през юни

Април ще бъде труден и критичен месец. Самите избори на 19 април идват в напрегнат момент и според мен няма да доведат веднага до стабилност. Най-вероятно ще бъде трудно да се състави работещо правителство и ще има период на политическо напрежение и несигурност. Към юни обаче виждам възможност за известно подреждане и създаване на по-стабилен кабинет.

Това прогнозира топ астрологът Мира Кунева. Тя подчертава, че в България текат процеси на промяна, които са започнали преди около две години, но все още не са напълно видими. "По-сериозните и осезаеми промени ще започнат да се проявяват след 2027 година. Тогава ще започне да се изчиства и натрупаното напрежение в системата", казва тя в интервю за "Марица".

Астроложката споделя, че настоящото преподреждане на световните сили и драматичните конфликти са били начертани на звездната карта.

"През февруари 2026 година се случи и изключително рядък астрологичен аспект - съвпад между Сатурн и Нептун в 0 градуса на Овен. Този съвпад се случва веднъж на приблизително 36 години и винаги е свързан със знакови промени в света. В момента обаче имаме друга важна особеност -този съвпад се случва в 0 градуса на Овен, началото на зодиака.

Това е свързано с един сериозен рестарт на целия свят. Смята се, че подобна конфигурация е имало последно преди 6000 години", поясни Кунева.

На въпрос "Има ли риск от трета световна война?", Мира Кунева отговаря: "Не мисля. През ​Средновековието всички управляващи са поръчвали на астролог да изчисли кога да започнат война и битка и това е била основната им задача. Интересното е, че са разполагали с изключително развити и впечатляващи методики за това. Най-странното в този конфликт е, че Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху го започнаха на 27 февруари вечерта. Тогава имаше "Луна на празен ход" (без основни аспекти към други планети). Това е много учудващо за астролозите и е най-сигурната индикация да не постигнеш това, към което се стремиш", обяснява астроложката.

Тя обаче успокоява, че през май ще започнат сериозни преговори за край на войната,

защото се оформя по-хармонична конфигурация между Уран, Плутон и Нептун. И най-важното - според Кунева България едва ли ще бъде въвлечена във военния конфликт.