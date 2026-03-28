US военните самолети не само не са преместени, но са и по цялото софийско летище

Две седмици след като Министерството на отбраната обяви, че работи за преместването на американските самолети цистерни на военно летище в страната, машините са си все още на софийското летище "Васил Левски". Те са разположени основно до Терминал 1 и ВИП-а, където са заобиколени от десетки цистерни, но машини има и до Терминал 2 и метростанцията.

Преди две седмици зам.- военният министър Йордан Божилов обяви, че се работи по преместването на американските самолети-цистерни от летище "Васил Левски", включително и на военно летище, но се оценявали някои военно-технически съображения. “Тези самолети, които са в България, са по заявка или по молба на американското правителство и изрично е посочено, че те са за укрепване на Източния фланг на НАТО. Имаме и друг военен конфликт, така че тези самолети нямат нищо общо с цистерните и които да било други сили на Съединените щати и на Израел, които оперират в Иран", заяви Божилов.

Той обясни, че американските военни власти не са отправяли допълнителни искания за промяна на характера на пребиваването или самите средства, които са на наша територия, както това се случи в Румъния. “В Румъния летището "Михаил Когалничану" е предвидено за предно разполагане на американски сили. Аз бях миналата година там - много голямо летище, много сериозни инвестиции се правят там. Така че това летище е предвидено за предно разполагане на американски сили. Затова са поискали съответно разполагане и там”, каза още Божилов.

Две седмици преди обещанията на заместник-министъра премиерът Андрей Гюров обяви, че е възложил на военния министър Атанас Запрянов да проучи дали не може американските самолети цистерни да бъдат махнати от летище "Васил Левски" в София. Тезата на Запрянов е, че самолетите всъщност са на военно летище във Враждебна, което граничи с цивилното. Очевидно обаче самолетите са навсякъде, включително и на цивилното. В крайна сметка машините могат да бъдат преместени единствено на военните летища в Безмер или Граф Игнатиево, но очевидно в момента това изобщо не е на дневен ред.

Първи за самолетите написа във "Фейсбук" дипломатът и бивш зам.- министър Милен Керемедчиев. "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро," написа тогава той.

След това военният министър и американското посолство обявиха, че американските военни самолети, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София, обявиха от МО. Поводът бил провеждането на обучение във връзка с мерките за засилена бдителност на НАТО, чрез които се укрепва източният фланг на алианса. Разрешението за преминаване през територията на страната и за престой важи за периода от 17 февруари до 31 май т.г. Според МО разрешението е за до 15 самолета и до 500 души обслужващ персонал, напомня "СЕГА".