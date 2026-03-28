Борисов: МВР на ПП-ДБ вика нашите кметове и им казва да не се занимават с политическа дейност

т министерството на вътрешните работи привиквали кметове на ГЕРБ и ги предупреждавали да не се занимават с политическа дейност. Това заяви на среща на партийния актив във Велико Търново лидерът на партията Бойко Борисов.

По думите му ПП-ДБ могат да управляват само със свое МВР. Викали нашите кметове и им казвали да не се занимават с политическа дейност, каза още той. И попита дали са викали учредителя на партията на Радев - кметът на Кричим, по същата причина, както дали са викали Васил Терзиев и Благомир Коцев. Това са честните им избори с тяхното МВР. Те така разбират демокрацията, каза още той.

Лидерът на ГЕРБ също обясни, че трябва да се провери информация за писмо до митниците от МВР да се махат екипите, които наблюдават акцизните производства. Борисов припомни, че 14 млрд. лева са се събрали повече в бюджета от борбата с контрабандата, данъчните измами, цигарите, алкохола и всичко останало. Ако това го направят, контрабандата ще удари тавана отново, особено на цигари, алкохол и месата, предупреди лидерът на ГЕРБ.

Борисов заяви, че не обикновено не се занимава с другите партии, но когато нападат ГЕРБ, трябва да им се отговори. И даде пример с формацията на Румен Радев, която нарече "Пътят на Копринката", която обещава действия в сферата на изкуствения интелект.

Ние сме на водещо място в света, обясни Борисов. Когато говорим за отбранителна индустрия, доведохме най-голямата оръжейна компания в Европа - "Райнметал".

"И само си представете нашите колеги от другите партии какво биха говорили, ако Румъния беше влязла в еврозоната, а ние не", каза още той пред партийния актив. Той определи плана за възстановяване и устойчивост като провален. Донесохме няколко милиарда от абсолютно загубен план - 4 млрд. Това е ГЕРБ. Платихме цена една година за всичко това, каза още Борисов.

Аз съборих правителството, уточни той. И припомни поставените цели до началото на годината - еврозоната и отпадането на мониторинга. Борисов заяви, че никой друг не е свалял правителството. Протести има в Сърбия, Унгария, Америка. Но ние в ГЕРБ имаме един символ верою, че властта се дава от народа.

По отношение на газа той заяви, че България има големи източници на конвенционален газ и е богата на ценни метали и природни ресурси.

Изрично казах, че нито аз, нито Радев, нито Костадинов е експерт в добива. Да поканим най-добрите експерти в сферата на добива. Новите технологии при добива са с вода и пясък. И неслучайно САЩ са на първо място, а Русия на трето по добив на газ, обясни Борисов. И допълни: проруските партии на Копринката и Костадинов веднага скочиха да защитават интереса на "Газпром".

"И Костадинов, и Радев казаха, че Борисов "искал в житницата ни - Добруджа, да добива шистов газ". Абсолютна лъжа. Популисти, които си играят със страховете на хората, каза още лидерът на ГЕРБ.

Като отиде Радев във Варна какво ще покаже? Нищо. Копринката какво ще покаже? Нищо. Асен Василев какво ще покаже. Всичко направено там е от ГЕРБ. И сме длъжни да им отговорим на лъжите, каза ощ

Искам да отидете на избори с ясното съзнание, че ние сме ги предизвикали и имаме много ясни цели, които ако ни подкрепят хората, ще ги свършим.

ПП-ДБ стана брошка на Асен Василев.

Избраният президент дезертира една година преди да му свърши мандата и сега президент е вицепрезидентът. Вие представяте ли си нашето минирано служебно правителство и европейския адвокат да излезе и да каже, че тази работа не е както в България си я представяме. Това е адвокатът, който е назначен да се занимава с казуса. Не искам да си представя какво значи ако в един момент това се окаже вярно. Тогава всяко едно решение ще е нелегитимно. Това си е практика на тази администрация.

Това каза във Велико Търново лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Събрание на партийния актив на ГЕРБ се провежда във Велико Търново. На него присъстват както лидера на партията Бойко Борисов, така и кметът на Велико Търново Даниел Панов, водачът на листатата в областта Костадин Ангелов, Росен Желязков, Делян Добрев и Томислав Дончев.



