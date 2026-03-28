  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +8 / +10
Варна: +9 / +11
Сандански: +9 / +13
Русе: +10 / +11
Добрич: +8 / +9
Видин: +6 / +8
Плевен: +7 / +10
Велико Търново: +7 / +12
Смолян: +2 / +5
Кюстендил: +3 / +7
Стара Загора: +7 / +10

9 пъти повече сигнали и 5 пъти повече задържани за купуен вот спрямо 2024 г.

  • Сподели в:
  • Viber
9 пъти повече сигнали и 5 пъти повече задържани за купуен вот спрямо 2024 г.

Стопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Мащабни полицейски спецоперации срещу купуването на гласове обхванаха почти цялата страна през последната седмица. 23 дни преди предсрочните избори какво показват данните.

От началото на кампанията до 27 март в МВР са получени 567 сигнала за нарушаване на изборното законодателство. По области 23 дни преди вота пръв по сигнали е Бургас с 97, следва София с 55, а на трето място се нарежда Враца – 48 сигнала. Нататък са Варна, Монтана и Велико Търново.

Досега са образувани 176 досъдебни производства. В областите Разград, Смолян и Шумен засега няма образувани дела. Задържаните за 24 часа от МВР са общо 92. МВР отчита, че получените сигнали са близо 9 пъти повече в сравнение със същия период на предходните избори през 2024 година. Задържаните са 5 пъти повече лица, а образуваните досъдебни производства са близо 6 пъти повече, сочат данните на полицията, пише NOVA.


#купуване на гласове

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите