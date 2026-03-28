9 пъти повече сигнали и 5 пъти повече задържани за купуен вот спрямо 2024 г.
Мащабни полицейски спецоперации срещу купуването на гласове обхванаха почти цялата страна през последната седмица. 23 дни преди предсрочните избори какво показват данните.
От началото на кампанията до 27 март в МВР са получени 567 сигнала за нарушаване на изборното законодателство. По области 23 дни преди вота пръв по сигнали е Бургас с 97, следва София с 55, а на трето място се нарежда Враца – 48 сигнала. Нататък са Варна, Монтана и Велико Търново.
Досега са образувани 176 досъдебни производства. В областите Разград, Смолян и Шумен засега няма образувани дела. Задържаните за 24 часа от МВР са общо 92. МВР отчита, че получените сигнали са близо 9 пъти повече в сравнение със същия период на предходните избори през 2024 година. Задържаните са 5 пъти повече лица, а образуваните досъдебни производства са близо 6 пъти повече, сочат данните на полицията, пише NOVA.
