Градушка с размерите на монета от € 2 удари Крумовград ВИДЕО

Силна буря с градушка връхлетя региона на Крумовград, предизвиквайки сериозно безпокойство сред местните жители. Според очевидци са нанесени материални щети, които предстои да се оценят. Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12 часа, когато над района са се струпали плътни буреносни облаци.

В рамките на минути времето рязко се е влошило - започнали са интензивни валежи, придружени от силен, поривист вятър и едра градушка, която на места е падала с голяма сила. Свидетели разказват, че улиците са били покрити с ледени късове, а видимостта значително е намаляла.

По непотвърдена информация бурята е причинила щети по автомобили, покриви и земеделски площи.

Ще бъдат извършени огледи на щетите, като се очаква по-пълна оценка на последствията от бурята през следващите дни.



