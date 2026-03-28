  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +8 / +10
Варна: +9 / +11
Сандански: +9 / +13
Русе: +10 / +11
Добрич: +8 / +9
Видин: +6 / +8
Плевен: +7 / +10
Велико Търново: +7 / +12
Смолян: +2 / +5
Кюстендил: +3 / +7
Стара Загора: +7 / +10

Над 30 медици напуснаха врачанската болница

  • Сподели в:
  • Viber
Pixabay
A A+ A++ A

Сериозен недостиг на медицински кадри поставя под натиск отделенията във врачанската многопрофилна болница МБАЛ „Христо Ботев“. Общо 32-ма специалисти са напуснали лечебното заведение, като основната причина са по-атрактивни предложения за по-високо заплащане в частна клиника.

На фона на появилите се в общественото пространство спекулации за евентуален умишлен фалит, областният управител на Враца Стефан Красимиров увери, че ситуацията е под контрол и се предприемат мерки за стабилизиране на болницата.

Сред напусналите има трима лекари - кардиолог, микробиолог и специализант по педиатрия, както и 26 медицински сестри, акушерки и лаборанти, плюс трима санитари. Отливът засяга ключови отделения, включително хирургия, интензивно лечение, неврология, нефрология, кардиология, акушеро-гинекологичното и кожното отделение. Тревожна е и дългосрочната тенденция - за последните две години болницата е напусната от над 50 специалисти.

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план. Той предвижда преразпределение на персонала между отделенията и по-голяма взаимозаменяемост на кадрите. Според Красимиров, въпреки затрудненията, пациентите ще продължат да получават необходимата медицинска помощ в държавната болница.


#Враца

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите