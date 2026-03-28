Медведев: Ядреният сблъсък между Израел и Иран става неизбежен

Войната, водена от САЩ срещу Иран, прави „неизбежен в някаква форма“ ядрения конфликт между Израел и Иран. Това предупреди руският заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, пише bTV.

Твърдението идва на фона на информации от западни разузнавателни служби, че Москва е близо до завършване на доставки на дронове за Техеран – първата известна военна помощ от Русия за Иран от началото на войната.

Според Медведев, независимо от твърденията на САЩ, че се стремят да елиминират ядрената заплаха в Близкия изток, действията им заедно с Израел не я намаляват, а я ускоряват. Той предупреждава, че държавите от Персийския залив могат да започнат да търсят собствен „ядрен щит“.

Медведев определя конфликта като „непредизвикана и изключително опасна война“, започната от САЩ, и обвинява Вашингтон и Тел Авив, че действат безразсъдно. По думите му евентуална сухопътна операция на САЩ може да се превърне във втори Виетнам – дълъг и труден конфликт, от който излизането ще отнеме години. Той предупреждава още, че най-голямата война в Близкия изток може тепърва да предстои, а регионът да се превърне в дългосрочна зона на нестабилност.

