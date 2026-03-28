Захарова: Западна Европа ще бъде първата жертва на ядрения шантаж на Зеленски
Западна Европа ще бъде първата жертва на изнудването на Володимир Зеленски, ако той се сдобие с ядрени оръжия. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава агенция ТАСС.
''Той няма просто да иска пари и оръжия, той ще диктува условията на режима си.''
