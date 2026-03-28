Зеленски иска: Гаранциите за сигурност да включват и ядрено оръжие

ФБ/Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че, според него, западните гаранции за сигурността на страната му трябва да включват и предаването на ядрено оръжие на Украйна.

"Всички казват, че Украйна няма да спечели в тази война, защото Русия е ядрена държава. Кажете ми тогава какви гаранции за сигурност трябва да има Украйна? НАТО? Ядрено оръжие? В такъв случай с нас трябва да се говори така: Ще ви дадем НАТО, ще ви дадем ядрено оръжие. Но до момента никой не е повдигал този въпрос“, подчертава Зеленски в интервю за френския Le Monde.

Според украинския президент Европа трябва да се мобилизира, защото войната в Близкия Изток отклонява вниманието от случващото се в Украйна. "Вярвам, че ако Съединените щати наистина искат бърз край на тази война, това няма да се постигне чрез оказване на по-голям натиск върху Украйна. Ще се постигне чрез оказване на по-голям натиск върху Русия“, категоричен е Зеленски.

"Ние не искаме наша територия отново да бъде окупирана. Донбас – това са нашите отбранителни линии, строени с години. Именно те са нашите гаранции за сигурност. САЩ казват – оттеглете се и ще имате гаранции. Не можем да заменим реални гаранции, създадени от нашата армия, за други обещания“, подчертава украинският президент.

