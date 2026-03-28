Отбелязваме "Часът на Земята": Гасим светлините от 20:30 до 21:30 ч.

За 20-ти пореден път отбелязваме световната инициатива "Часът на Земята".

Всяка година емблематични сгради като Айфеловата кула, Емпайър Стейт Билдинг и Колизеума участват в събитието, като гасят осветлението си за един час. Символичният жест е в подкрепа на опазването на природата и климата.

Организаторите от Световния фонд за дивата природа призовават градове, фирми и всеки един от нас да се присъедини като изгаси светлините от 20:30 до 21:30 часа.

Знакови сгради като Народният театър "Иван Вазов", катедралният храм "Св. Александър Невски, Софийският университет "Св. Климент Охридски" и други ще останат без външно осветление за един час.



