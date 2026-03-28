Хусите се включиха във войната в Близкия изток

Йеменските хуси изстреляха ракета по Израел за първи път като по този начин се включиха във войната на страната на Иран. Сирени прозвучаха в Беер Шева и близките градове в южен Израел след атака с балистична ракета, извършена от йеменските хуси. Това беше съобщено от The Times of Israel.



Това е първата атака на подкрепяните от Иран хуси срещу Израел в настоящата война. Армията на Израел съобщи, че е открила ракета, изстреляна от йеменска територия, и е предприела мерки за нейното прихващане.



Заслужава да се отбележи, че хусите, чийто лозунг включва призиви за ''смърт за Америка, смърт за Израел и проклятие на евреите'', започнаха да атакуват Израел и морското корабоплаване през ноември 2023 г. - месец след атаката на ХАМАС на 7 октомври 2023 г.



По време на войната в Газа, подкрепяната от Иран групировка изстреля десетки ракети и дронове по Израел, което предизвика ответни удари от страна на Тел Авив. След примирието между Израел и ХАМАС през октомври 2025 г., хусите прекратиха обстрелите на страната и се въздържаха от атаки през това време.



Cursor вече съобщи, че висш служител на йеменската групировка Ансар Аллах (хуси) е заявил, че групировката се готви за евентуална война с Израел и Съединените щати. Той също така отбеляза, че движението е готово да преразгледа позицията си и по-нататъшните си действия, ако обстоятелствата се променят.



Освен това Cursor вече съобщи, че докато Иран е фокусиран върху запазването на позицията си и опитите си да ангажира съюзнически структури в региона, йеменските хуси действат предпазливо и все още не бързат да подкрепят активно своя ключов партньор.