Дъжд, гръмотевици и сняг в планините

През деня в събота валежите временно ще отслабнат и на много места ще спрат, но атмосферата ще остане нестабилна. В следобедните часове над Южна и Югоизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

Ще духа слаб вятър, в Източна България – до умерен от югоизток, който следобед ще се ориентира от изток, а по-късно и от северозапад. Временни усилвания на вятъра се очакват в Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Минималните температури ще бъдат между 2°C и 4°C, като в Югозападна България ще са с около 3–5°C по-високи. Максималните температури ще достигнат между 8°C и 13°C, а в крайните западни и северозападни райони ще останат по-ниски – между 7°C и 9°C.

Времето в София

Сутринта ще започне с облачно и дъждовно време, но следобед облачността постепенно ще се разкъсва. Минималната температура ще бъде около 4°C, а максималната – около 8°C, с тенденция към понижение. Ще духа слаб северозападен вятър.

Времето в планините

В планините ще преобладава значителна облачност с валежи, като над 1100–1300 метра те ще бъдат предимно от сняг. В по-ниските части ще вали дъжд.

Вятърът ще бъде силен до бурен от юг-югоизток. Следобед границата между дъжд и сняг ще се понижи под 900 метра.

Максималните температури ще достигнат около 4°C на 1200 метра и около -2°C на 2000 метра.

Времето по Черноморието

По Черноморието облачността ще бъде значителна с валежи, на места по-интензивни. През деня облачността ще започне да се разкъсва от югозапад.

Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат около 10°C, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Времето на Балканите

Над Западните и Централните Балкани се очакват значителни валежи, включително гръмотевични бури по Адриатическото крайбрежие. В Динарските планини ще има интензивни снеговалежи.

Сняг се очаква и в Рила и Пирин. До вечерта и през нощта срещу събота гръмотевични бури ще обхванат и части от Югоизточна България.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans