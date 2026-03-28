Екшън с издирвания прокурорски син: С авери опитал да нападне бопаджия в дома му

Прокурорският син от Перник, обявен за общодържавно издирване от 7 месеца, след сигнал за побой - в нов екшън. Васил Михайлов се е опитал да нападне заедно с още двама мъже, в дома му, в пернишкото село Люлин - служител на ГДБОП, който като полицай е разследвал Михайлов.

През нощта на сряда срещу четвъртък пред къщата на служител на ГДБОП спира лек автомобил. От него слизат маскирани мъже, един от които e прокурорският син Васил Михайлов. Опитали да нападнат мъжа, той направил няколко изстрела във въздуха, за да ги спре. Съседи чули, че нещо се случва...

"Чуват се сирени през нощта. Прокурорският син се е опитал да заплашва и да пали къщи", каза за NOVA кметът на село Люлин Илчо Евгениев.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев обаче отрече твърденията, че Васил Михайлов се е опитал да подпали къщата на полицай, който го разследва.

След церемонията „Пожарникар на годината“ Дечев изясни фактите: „Не е имало акция на ГДБОП по задържането на Михайлов. Предполага се, че той, заедно с още две лица, използвайки бухалки и с маски, отишли до село близо до Перник - до къщата на колегата от ГД „Борба с организираната престъпност“, който е бил криминалист в града. Вероятно миналата му работа е провокирала агресия от страна на прокурорския син към него. Михайлов и другите с него опитали да нападнат с бухалки нашия колега, но той и баща му използвали огнестрелно оръжие. Колегата е стрелял във въздуха“, разказа Дечев.

Спецполицаят бил в дома на баща си, когато видял пред къщата да спира кола, която му била известна във връзка с работата му. От автомобила слезли няколко маскирани с пушки и тръгнали към него и баща му. Полицейският служител им разпоредил да спрат, но непознатите не се подчинили и продължили настъпателно към тях. Полицаят произвел изстрели във въздуха със законно притежавано оръжие. Непосредствено след това маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото. Лекият автомобил бил изоставен в района на гробищния парк.

Предвид твърдения за съпричастност на 22-годишния Михайлов в извършването на деянието, Окръжна прокуратура-Перник е изпратила предложение до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ръководството и надзора на делото да бъдат възложени на друга прокуратура, с оглед обективно, всестранно и пълно разследване, както и за избягване на съмнения за каквато и да е заинтересованост или предубеденост при събиране на доказателствата.

Според Дечев МВР ''затяга примката'' около издирвания прокурорски син и прави всичко възможно да бъде арестуван. Започнало е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Перник. На място е извършен оглед.

Припомняме, че в началото на февруари Софийският градски съд постанови ефективна присъда от 1 година и 8 месеца при първоначален строг режим за Михайлов за закани за убийство към бившата му приятелка. От юни 2025 г. той е обявен за общодържавно издирване след сигнал за побой над 31-годишния Павел Павлов. Във видеообръщение Михайлов отрече да е извършил престъпления и обяви, че ще се предаде скоро. По-късно за това призова и баща му - прокурор Бисер Михайлов.

Следите на прокурорския син се губят, когато мъж от Перник подава сигнал срещу него, че е бил принуждаван да подпише документи, с които признава, че му дължи пари.



През април 2025 година Софийският районен съд го осъди на 4 години затвор и обществено порицание за седем побоя. Прокуратурата поиска общо 11 години и 11 месеца затвор. Впоследствие съдът го остави на свобода срещу подписка, след което младият мъж изчезна. Заради това, че бащата на Васил Михайлов е прокурор всички прокурори от региона се отказаха да разглеждат неговия случай.










