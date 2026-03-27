ЕС одобри план за депортационни центрове извън Съюза

Европейският съюз предприе значителна процедурна стъпка към създаване на центрове за връщане на мигранти извън своята територия, след като Европейският парламент одобри нова законодателна рамка, насочена към затягане на правилата за депортиране на отхвърлени кандидати за убежище. Инициативата отразява по-широка промяна към по-строг контрол на миграцията в рамките на блока.

Вотът бе приет с 389 гласа „за“, 206 „против“ и 32 въздържали се, което позволява започването на преговори с държавите членки на ЕС по окончателния правен текст. Предложението, внесено от Европейската комисия след продължителен натиск от няколко правителства, има за цел да ускори връщането на лица, които не отговарят на условията за закрила, и да намали натрупаните неразгледани молби за убежище.

По планираната система страните от ЕС ще могат да прехвърлят нелегални мигранти в определени съоръжения в трети държави, които не са страни по произход, при условие че бъдат сключени официални двустранни споразумения. Тези така наречени "центрове за връщане" ще приемат лица, които очакват депортация извън границите на ЕС.

Рамката въвежда и по-строги инструменти за прилагане, включително възможност за удължаване на задържането до 24 месеца. Тя предвижда също дългосрочни или дори постоянни забрани за повторно влизане за лица, подлежащи на решения за връщане. Освен това жалбите срещу депортация вече няма автоматично да спират изпълнението на мярката, като съдилищата ще решават дали даден случай изисква отлагане.

Законодателите одобряват и разпоредби, позволяващи семейства с деца да бъдат включвани в трансфери към трети държави, докато непридружените непълнолетни са изключени от тези мерки. Случаи, свързани със сигурността, също могат да доведат до постоянни забрани за влизане според новите правила.

Инициативата е водена най-вече от Гърция, в сътрудничество с Германия, Дания, Австрия и Нидерландия, които координират обсъжданията за създаване на външни центрове за обработка и връщане. Въпреки че все още не са определени официални партньорски държави, технически преговори с потенциални приемащи страни продължават, а допълнителна политическа координация се очаква през следващите месеци.

Очаква се участниците в разговорите да постигнат сравнително бърз напредък в преговорите между Европейския парламент и Съвета, тъй като ключовите позиции изглеждат близки.

Гласуването откри ясни политически разделения в Европейския парламент. Европейската народна партия се обедини с няколко крайнодесни групи, за да бъде приет текстът, докато част от членовете на групата на социалистите и демократите от държави като Дания, Малта и Латвия също подкрепиха мярката. Либералните и левите формации в по-голямата си част се противопоставиха или се въздържаха, предупреждавайки за последиците върху основните права на хората.

Организации за защита на човешките права критикуват предложението, като твърдят, че възлагането на депортациите на трети държави може да създаде правни и хуманитарни празноти при недостатъчни гаранции. Една от основните им опасения е, че подобни центрове могат да функционират в юрисдикции с по-слаб контрол, което потенциално да отслаби защитата на мигрантите.

Поддръжниците на плана твърдят, че той е необходим, за да направи процедурите по връщане по-ефективни и приложими в целия ЕС. Критиците обаче описват системата като опит за прехвърляне на отговорността извън Европа и предупреждават, че тя може да се превърне в спорен елемент от бъдещата миграционна политика на блока.

Предстоящите преговори с държавите членки, както и изборът на потенциални приемащи страни, ще определят дали инициативата ще се превърне в централен стълб на миграционната политика на ЕС или ще остане източник на политически спорове.