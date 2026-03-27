Подават се по 500 заявления на час за помощта за горивата

Над 12 800 заявления за новата месечна компенсация от 20 евро за гориво са подадени до средата на днешния ден, като в пиковите моменти социалните служби отчитат по над 1000 молби на час. Данните съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на работно посещение в община Самуил. Огромният наплив идва броени дни след старта на държавната програма, която цели да подпомогне уязвимите домакинства заради ценовия шок при бензина и дизела, провокиран от кризата в Близкия изток.

Опити за контролиран вот чрез социалната система

С наближаването на предсрочните парламентарни избори на 19 април, служебният кабинет затяга драстично контрола върху изтичането на социални средства. Министър Адемов разкри, че правителството вече е засякло опити държавната подкрепа да бъде използвана като разменна монета за гласове.

"Ние вече сме сезирали прокуратурата за опити за такъв тип нарушения, за използването на социалната система за налагане на така наречения контролиран вот", обясни Адемов и изрази надежда, че държавното обвинение ще извърши щателни проверки.

Според министъра уязвимият контингент е изключително чувствителен и лесно податлив на влияние, което често се диктува от обвързаности на служителите в регионалните социални служби с представители на местната власт.

"Това, което правим, не е атака срещу местната власт, не е атака срещу социалните работници. Това е атака срещу грозните явления, заради които всъщност хората не гласуват", отбеляза Хасан Адемов.

Злоупотреби с европейските храни

Под лупа се проверяват и всички сигнали за политически манипулации с хранителните пакети за най-бедните, които се финансират със средства от Европейския социален фонд плюс. Целта на проверките е да се пресекат опитите на местни авторитети да приписват европейската солидарност като лична или партийна заслуга в разгара на предизборната кампания. За улеснение на гражданите, Министерството на труда е открило специална телефонна линия и онлайн форма за анонимно подаване на сигнали.

Нов пакет от антикризисни мерки

Успоредно с приемането на молбите за компенсации при горивата, служебното правителство, под ръководството на министър-председателя Андрей Гюров, финализира цялостен пакет от мерки в подкрепа на бизнеса и гражданите. В момента текат интензивни преговори с работодателските организации и синдикатите. "Веднага, щом има готовност, този пакет ще бъде представен", увери социалният министър.

Визитата на Адемов в община Самуил имаше за цел да отличи добрата практика по места. В малката община в момента функционират 15 различни социални услуги. Министърът посети и Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", където младежи се обучават в профилирана паралелка за социални работници. Общината стимулира учениците със стипендии, за да продължат образованието си в Шуменския университет и впоследствие да се върнат да работят по родните си места – подход, който според Адемов е ключов за спиране на обезлюдяването на малките населени места.