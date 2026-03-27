1 милион българи живеят с исхемична болест

Всеки шести българин е диагностициран с исхемична болест на сърцето, сочат най-новите данни от Националната здравно-информационна система (НЗИС) за 2026 година. Статистиката разкрива тревожна картина за общественото здраве, като регистрираните пациенти с тази диагноза в страната достигат 1 129 870 души. Само за сравнение, през 2024 година техният брой е бил 1 023 998, което показва ясно изразена тенденция към увеличение.

Само от началото на настоящата година новодиагностицираните случаи надхвърлят 30 140. Според медицинските специалисти това затвърждава позицията на сърдечно-съдовите заболявания като водещ здравен проблем у нас. Исхемичната болест на сърцето (ИБС) представлява тежко засягане на коронарните артерии, най-често причинено от атеросклероза. Стесняването или запушването на кръвоносните съдове нарушава притока на кръв към миокарда, което води до недостиг на кислород и създава сериозен риск от инфаркт.

Рискът расте с възрастта

Разпределението на пациентите по възраст очаквано показва, че заболяването засяга най-тежко по-възрастното население. Пикът на регистрираните болни е във възрастовите групи между 70 и 79 години. Засегнатите между 70 и 74 години са 186 048 души, а тези между 75 и 79 години достигат 189 624 души. Висока заболеваемост се отчита и при хората между 65 и 69 години, където пациентите са над 161 хиляди.

Най-много нови диагнози се поставят сред хората в предпенсионна възраст. Пикът при новите случаи е във възрастовата група 65-69 години с 4197 пациенти, плътно следвана от групата 60-64 години с 4174 случая.

Заболяването поразява и младите

Макар сърдечните проблеми традиционно да се свързват с напредналата възраст, данните на НЗИС регистрират притеснително проникване на болестта сред младите хора в активна възраст. Статистиката отчита 1409 диагностицирани младежи във възрастовата група 20-24 години. При 30-34-годишните броят на пациентите с увредени сърдечни съдове скача на 4596 души.



Абсолютният брой на болните е най-висок в големите градски центрове. Област София води черната статистика с 147 393 пациенти с исхемична болест. На второ място се нарежда Пловдив с 122 123 случая. В област Варна регистрираните са 66 047, а в Бургас – 60 546 души. Въпреки това, демографският анализ показва, че пропорционално на броя население, заболяемостта е най-ниска в столицата и значително по-осезаема в по-малките областни центрове на страната.