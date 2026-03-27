Учени от БАН представиха изкуствен интелект за превенция на инфаркти

Български учени от Института по роботика към БАН представиха иновативна система с изкуствен интелект за анализ и диагностика на сърдечната дейност. Разработката беше демонстрирана пред журналисти във Велико Търново и има за цел да създаде персонализиран "дигитален близнак" на човешкото сърце, който да прогнозира рискови състояния.

Проектът е финансиран от Фонда за научни изследвания и ще се реализира в следващите три години.

Персонализирана медицина

Технологията използва биомедицински данни от електрокардиографски и холтерни сигнали. Основният акцент на проекта е отхвърлянето на универсалните медицински стандарти в полза на напълно индивидуален подход към всеки пациент.

Галя Цанева: "Модерните смарт устройства измерват здравните показатели, но за един човек 120 сърдечни удара в минута могат да бъдат критично състояние, докато за активен спортист това е нормално натоварване"

Според нея именно тук се намесва изкуственият интелект, който се обучава спрямо спецификата на конкретния организъм.

Вградена невронна мрежа

Освен софтуер, екипът е конструирал и собствен хардуер с високочувствителни сензори. Данните от тях се обработват директно на място от алгоритъма, без да е необходимо външно устройство на първоначалния етап.

Красимир Чешмеджиев: "Идеята е в бъдеще в устройството да бъде внедрена и обучена от изкуствен интелект невронна мрежа, която да разпознава специфични здравословни състояния"

Крайният продукт ще бъде достъпен чрез облачна платформа и мобилно приложение, като ще обслужва както лекари, така и масови потребители.

Интердисциплинарен екип

В разработката участват медици, инженери и експерти по сигурността. Изследва се и влиянието на стреса върху кардиологичните данни, за което отговаря гл. ас. Пейо Лебамовски. Събраната информация ще бъде строго защитена и контролирана от Етичната комисия на Института по роботика, увери доц. Евгения Господинова.

В бъдеще системата ще подпомага и обучението на студенти по медицина, тъй като практиката на младите лекари ще бъде неразривно свързана с базите данни на изкуствения интелект.