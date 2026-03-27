Европа се произнесе. Ключово решение за еврото у нас

Съдът на Европейския съюз отхвърли искането за временно спиране на въвеждането на еврото у нас. Това става ясно от определенията на председателя на Общия съд по две жалби.

И двете са за временно спиране на действието на решението и на регламента на страните членки за приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Исканата мярка е само временна и се приема много рядко от Съда, поясниха за БНР оттам. Жалбоподателите настояват тя да бъде в сила до окончателно вземане на решение. До този момент обаче Съдът не е решил дали жалбите да бъдат обявени за допустими.

Едната жалба е "Страна - членка и други срещу Съвета на ЕС". Тя е от няколко души и е анонимизирана. Подадена е от адвокатите Румяна Ченалова и Станимир Минков.

Втората жалба е "Стоянов срещу Съвета на ЕС". Подателят е българският евродепутат Станислав Стоянов от партия "Възраждане“ и крайно дясната група "Европа на суверенните нации".

От Съда казаха още, че за да бъде прието искането на жалбоподателите, то трябва да отговаря на три условия - искът не трябва да е очевидно неоснователен, неотложност, която предполага да има риск от сериозна и непоправима вреда, ако не се вземат мерки, баланс на интересите

