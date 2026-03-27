Как да познаем българското месо и яйца за Великден?

В навечението на Великденските празници от Министерството на земеделието и от Агенцията по храните препоръчват хората да гледат синия печат за българското месо и кодовете за българските яйца.

"Ако има продукт с две етикетчета, залепени едно върху друго - или да откажат да го закупят, или да помолят някой от персонала да отлепи горното етикетче, за да видят да не би отдолу да се крие различен срок на годност, да търсят в региона, в който работят фермерски пазари", каза служебният министър на земеделието Иван Христанов, предаде БНР.

"Лично аз ще си взема агне от ферма. Моята препоръка е да не се транспортират живи животни. Ако взимат, каквото и да се прави, нека си го свършат в самата ферма. Това си е традиция".

Земеделското министерство започва проверка на произхода на оранжерийните зеленчуци.