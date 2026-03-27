Двойно по-скъпият керосин вдига цените на самолетните екскурзии

Ескалиращият конфликт в Близкия изток и последвалият шок на световните петролни борси нанасят тежък удар върху плановете за пролетни и летни почивки. Глобалният скок в цените на авиационното гориво принуждава авиокомпаниите да вдигат тарифите, а туроператорите у нас вече започват да начисляват извънредни горивни такси върху самолетните екскурзии.

Двоен скок на борсите

През последните седмици на март 2026 година цената на керосина отбеляза драстичен ръст, надхвърляйки границата от 190 долара за барел на международните пазари. Тази тенденция се отразява мигновено на транспортния сектор в България."Ако преди войната цената варираше 700-750 долара за метричен тон, в момента цената е двойна – около 1550 долара, керосинът се ползва и за военните действия", коментира пред bTV председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

По думите му, пазарът на горива остава изключително чувствителен към геополитическата нестабилност, което прави прогнозите за евтини полети през предстоящия летен сезон почти невъзможни.

Горивни такси и права на туристите

Туристическият бранш потвърждава, че запазването на старите цени е икономически неоправдано. Редица компании вече предупреждават клиентите си за въвеждането на допълнителни такси към предварително закупените пакети за популярни дестинации.

"От днес натам няма как – ние сме подвластни на енергията и тя така или иначе е основен компонент, така че цената ще бъде актуализирана с надбавките, които се предлагат на пазара", обяснява Павлина Илиева от обединение "Бъдеще за туризма".

Законът обаче стриктно пази потребителите от неограничен финансов произвол. Туроператорите са длъжни да информират клиентите си за всяка ценова корекция най-малко 21 дни преди датата на отпътуване.

"Ако пакетната цена е по-висока от 8%, тогава вече клиентът има право да се откаже – да замени пътуване или съответно да възстанови сума", категорична е Павлина Илиева.

Промяна в плановете

Финансовият натиск вече променя нагласите на пътуващите. Докато някои търсят по-близки и достъпни алтернативи, други са готови напълно да се откажат от ваканцията си.

Туристът Атанас Лазаров, който планира почивка в Анталия, споделя, че минимално увеличение не би го отказало, но поставя ясна психологическа граница за далечните дестинации. "Сега до Филипините един билет излиза около 1000 евро, ако е до 1500 би било поносимо, но от тази граница нагоре става скъпо", пресмята той.

От друга страна, потребители като Лидия Димитрова, която наскоро се е прибрала от Съединените щати, са категорични, че поредното поскъпване на самолетните билети би ги накарало да преустановят пътуванията си напълно.