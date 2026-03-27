Стоки на вересия срещу глас, разкриха поредна схема за купен вот
Разкриха купуване на гласове в Ловешко, съобщиха от полицията.
На 26 март е извършена проверка на търговски обект в село Голяма Желязна.
Установено е, че в магазина се дават стоки на вересия без заплащане и с цел склоняване към гласуване в полза на политическа партия.
В хода на последвалите действия, униформените са са иззели бележник и тетрадка с изписан текст и имена на различни хора и посочени срещу тях цифри.
