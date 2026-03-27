Русе сведе глава пред паметта на Баба Тонка

С официална церемония пред паметника до къщата музей "Баба Тонка" край брега на Дунав, Русе отбеляза 133-ата годишнина от кончината на Тонка Обретенова. В събитието се включиха представители на държавната и местната власт, общественици и десетки граждани.

Урок по гражданска доблест

Областният управител Орлин Пенков акцентира върху непреходното значение на делото на Баба Тонка за съвременното общество. Той посочи, че нейният пример трябва да служи като ориентир в днешния ден, а не просто като спомен от миналото.

"Баба Тонка ни оставя не само пример за саможертва, а урок по гражданска доблест. По това да отстояваме принципи, дори когато цената е висока", заяви Орлин Пенков в обръщението си. Той допълни, че свободата изисква действия и непримиримост: "Тя се губи и с мълчание, с компромиси и отказ да защитим справедливостта."

Русенският знак в историята

Кметът на общината Пенчо Милков припомни ключовата роля на семейство Обретенови в националноосвободителните борби и тежестта на Русе в този исторически процес.

"Сагата около нея и семейството ѝ отразява исторически моменти за цялата ни страна. Цялото семейство са пример за нас и наша гордост", подчерта Пенчо Милков. Градоначалникът изтъкна непреклонния дух на Тонка Обретенова като символ на силата да останеш верен на принципите си.

Заупокойна молитва край Дунав

Във възпоменанието се включиха 13-и младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом и Общинският духов оркестър. Свещеници от Русенската Света митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на възрожденката. Церемонията бе водена от актьора Косьо Станев от Драматичен театър "Сава Огнянов", а в програмата участваха деца от Вокално студио за поп и джаз пеене "Икономов".

Тонка Обретенова, родена през 1812 година в село Червен, Русенско, остава в историята като една от най-дейните фигури в борбата за освобождение. Тя превръща дома си в сигурно убежище за революционерите и е доверено лице на Васил Левски, а нейните деца също посвещават живота си на националната кауза.