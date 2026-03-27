Смяната на часовото време обърква разписанията на БДЖ

В нощта на събота срещу неделя (29 март 2026 г.) България преминава към лятното часово време. Точно в 03:00 часа сутринта стрелките на часовниците ще бъдат преместени с един час напред. Тази промяна ще засегне разписанията на влаковете в цялата страна, включително и композициите, обслужващи гара Русе и региона, съобщават от държавните железници.

Промени в графика за Русе и региона

Преминаването към лятното време налага корекции в тръгването на сутрешните пътнически композиции в областта. Пътническият влак № 40111 от Русе разпределителна за Горна Оряховица ще потегли с 30 минути по-късно от обичайното – точно в 08:00 часа.

Промяна има и за пътниците от Лудогорието. Влакът № 90202, пътуващ по направлението Самуил – Русе разпределителна, ще замине с 25 минути по-късно от гара Самуил, т.е. в 06:00 часа.

Нощните влакове пристигат с час закъснение

Всички композиции, които продължават своето движение след 03:00 часа през нощта, на практика ще "изгубят" един час и ще пристигнат по-късно в крайната си гара според новото астрономическо време. Сред тях са основните бързи влакове, свързващи столицата с Черноморието:

Варна – София (през Горна Оряховица): Заминава в 21:40 ч., пристига в 07:15 ч.

София – Варна (през Горна Оряховица): Тръгва в 23:00 ч., пристига в 07:49 ч.

Бургас – София (през Стара Загора): Заминава в 22:55 ч., пристига в 07:11 ч.

София – Бургас (през Стара Загора): Тръгва в 22:50 ч., пристига в 06:50 ч.

Варна – София (през Пловдив): Заминава в 23:45 ч., пристига в 09:49 ч.

София – Варна (през Пловдив): Тръгва в 21:00 ч., пристига в 06:42 ч.

София – Силистра: Заминава в 20:10 ч., пристига в 09:04 ч.

Корекции при сутрешните линии в страната

Смяната на времето налага размествания и в други гари по националната мрежа. Международният бърз влак от Истанбул за Пловдив ще замине с 60 минути по-късно от гара Капъкуле (в 04:30 ч.). Бързият влак от Варна за Добрич също се измества и ще потегли в 06:05 ч. Забавяне от 75 минути е предвидено за влака от Мездра за Видин, който ще тръгне в 05:50 ч.

От друга страна, редица сутрешни композиции ще потеглят по-рано от началните си спирки. Сред тях са бързият влак Пловдив – София (06:00 ч.), както и пътническите връзки от Септември за Банкя, от Шумен за Варна и от Карнобат за Варна.

Заради необходимостта от синхронизиране на разминаванията в еднопътните участъци, ще бъдат засегнати и други влакове, пътуващи в интервала между 05:00 ч. и 07:00 ч. сутринта в неделя. Пътниците могат да проверят актуалната информация на гишетата в гарите, на телефон 02/931 11 11 или в официалния сайт на националния превозвач.