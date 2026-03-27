Проф. Игнатов: Без 20 април нямаше да има 3 март, защо да не стане и национален празник

Служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов обяви, че 20 април, денят след изборите, ще бъде присъствен, но неучебен за цялата образователна система. Това стана ясно в интервю за студентската медия NewBlog 4U.

"С това ще поставим началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание и пукването на първата пушка“, заяви министърът. Той уточни, че целият ден ще бъде наситен с мероприятия – поднасяне на цветя и венци, състезания и конкурси. Проф. Игнатов добави, че ще предложи датата да се превърне в официален, а защо не и национален празник. "Без 20 април нямаше да има 3 март, затова тя е Денят на българското достойнство, когато се ражда Третата българска държава“, подчерта той.

В интервюто министър Игнатов очерта и визията си за бъдещето на образованието. "Българското училище е площадка за гражданско образование. Практиката е по-важна от теорията, затова съм скептичен, че предметът "добродетели" може да се учи само от учебник“, каза той.

Според него училището трябва да бъде свободно от политическа пропаганда, но за политика може да се говори.

Министърът добави, че университетите трябва да подготвят младите за пазара на утрешния ден, като ги учат да бъдат гъвкави, самостоятелни и компетентни, способни да се пренастройват бързо. "Това, което ще остане вечно и след края на света, е хуманитарното образование и развитието на психологията“, заяви проф. Игнатов.

Той коментира и ролята на технологиите: "Сега е модата на хората, които могат да управляват човешки същества. Изкуственият интелект е полезно нещо, но ако не се регулира правилно, може да нанесе удари и да отнеме естествения интелект.“ Според министъра учителят остава ключова фигура в възпитанието – "той оставя отпечатък от душата си в душата на ученика“.

За проф. Игнатов е кауза учениците да имат повече свободно време, за да могат да осмислят наученото.