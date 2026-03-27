Сняг вали по проходите "Превала" и "Пампорово", снежната покривка е до 10 см
Сняг със средна интензивност вали по проходите "Пампорово“ и "Превала“, съобщи ФОКУС.
В ниските части на областта валежите са от дъжд. Машините са на терен и извършват снегопочистване в участъците с валежи. Няма въведени ограничения.
В Пампорово снежната покривка е 10 см и продължава да вали сняг на "Студенец“ и в района на кулата "Снежанка“, съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта. Пистите са обработени и условията за зимни спортове са добри.
