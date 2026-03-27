Над половината българи ги е страх да не бъдат заменени от ИИ

Над половината българи ги е страх да не бъдат заменени от ИИ
Проучвания сочат, че повече от половината български работници се страхуват, че могат да загубят работата си заради роботизацията и изкуствения интелект (ИИ), съобщи президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров във видео обръщение към участниците в конференцията „От социален диалог към действие: Пътят на справедливия дигитален преход“.

По думите на Димитров основните предизвикателства са свързани със закриване на работни места и изчезване на цели професии вследствие на навлизането на ИИ.

Президентът на КНСБ подчерта, че развитието на изкуствения интелект променя света. Цифровите технологии дават възможност за по-голяма ефективност, иновации и гъвкавост, но едновременно с това създават сериозни рискове за правата на работещите, заетостта, здравето и безопасността на труда, защитата на личните данни и равенството. Според него това налага вземането на решения, които да гарантират сигурността на работниците.

Димитров отбеляза също, че България вече е предприела важни стъпки към по-хуманно и отговорно регулиране на ИИ на работното място. Той посочи, че предстои поетапното въвеждане на европейския закон за ИИ у нас. Освен това напомни за законодателната промяна от 2024 г., с която беше въведено правото на изключване от дигитална работна среда. По думите му това осигурява и „защита от дехуманизация“ на работното място.

В същото време в България се развиват програми за обучение и повишаване на дигиталните умения чрез ваучери и различни инициативи, допълни Димитров. Той подчерта, че работодатели и синдикати продължават да работят заедно, за да подготвят по-добре служителите за ерата на изкуствения интелект и да се намали рискът от загуба на работни места.

