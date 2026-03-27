Крехки свински филенца с ориз – класическа рецепта
Свинските филенца с ориз са класическо ястие в българската кухня, което съчетава крехко месо и ароматна гарнитура. Това ястие е подходящо както за ежедневен обяд, така и за по-специални поводи, тъй като е едновременно вкусно, засищащо и сравнително лесно за приготвяне.
Необходими продукти:
- 500 г свинско филе
- 1 чаша ориз
- 2 чаши вода или бульон
- 1 глава лук
- 1 морков
- 2-3 скилидки чесън
- 3 супени лъжици олио
- Сол и черен пипер на вкус
- Червен пипер (по желание)
- Пресен магданоз за поръсване
Начин на приготвяне:
Първата стъпка е подготовката на месото. Свинското филе се нарязва на малки, равномерни парчета. В дълбок тиган или тенджера се загрява олиото и месото се запържва до златист цвят. Това запечатва соковете и прави филенцата по-крехки.
След това се добавят ситно нарязаният лук и настърганият морков. Зеленчуците се задушават за няколко минути, докато омекнат и освободят ароматите си. Прибавя се и нарязаният чесън, който придава допълнителна дълбочина на вкуса.
Оризът се измива добре под течаща вода, за да се отстрани излишното нишесте. След това се добавя към месото и зеленчуците и се разбърква за кратко, за да поеме от мазнината и ароматите.
Налива се водата или бульонът, овкусява се със сол, черен пипер и червен пипер. Ястието се оставя да къкри на слаб огън, докато оризът поеме течността и омекне напълно. Важно е да не се разбърква прекалено често, за да не стане оризът кашав.
Когато ястието е готово, се сваля от огъня и се оставя да почине за няколко минути. Преди сервиране се поръсва с пресен магданоз за свежест и цвят.
Съвети за сервиране:
Свинските филенца с ориз могат да се поднесат с прясна салата – например шопска салата или зелена салата. Ястието върви отлично и с чаша червено вино, което подчертава вкуса на месото.
Тази рецепта е чудесен пример как с прости продукти може да се създаде вкусно и домашно ястие, което носи уют и удовлетворение на трапезата.
