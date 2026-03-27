Кабинетът предложи по-високи студентски такси от новата учебна година

"Министерски съвет" предлага промяна в таксите за обучение на всички студенти от новата академична 2026/2027 година. Според проекта, който е публикуван за обществено обсъждане, средната годишна такса в държавните висши училища ще достигне 545 евро, а разходът за кандидатстване ще бъде 40 евро. Очаква се актуализацията да засегне всички държавни висши училища у нас, включително "Русенски университет", който вече стартира приема на документи за следващата есен.

По-скъпо обучение за докторанти

Финансовата тежест се увеличава осезаемо за желаещите да придобият научна степен. За докторантите в държавните университети средната годишна такса скача до 1130 евро. Административната такса за кандидатстване при тях също се повишава и ще достигне 130 евро.

Минимални промени в масовите специалности

Прекалкулирането на цените вече е в ход в четирите големи пловдивски университета. В "Пловдивски университет" таксите остават почти без промяна за огромна част от специалностите. Обучението по педагогика ще струва 358 евро (увеличение с 10 цента), а правото ще се изучава срещу 614 евро (ръст от 45 цента). Забелязва се дори лек спад при икономическите направления като финанси и маркетинг, където годишната такса пада на 268 евро.

В "Медицински университет" - Пловдив бъдещите лекари, фармацевти и зъболекари ще дължат по 620 евро годишно за държавна поръчка, което е минимално увеличение спрямо досегашните 613,56 евро.

Драстичен скок при изкуствата и технологиите

Сериозно увеличение на таксите се отчита в "Университет по хранителни технологии". Икономическите специалности и туризмът там поскъпват с близо 15 процента и достигат 400 евро годишно. Инженерните и технологичните направления скачат до 550 евро.

"Аграрен университет" също коригира цените си, като най-масовите направления – растениевъдство, растителна защита и животновъдство, вече ще струват на студентите по 400 евро на година.

Най-големият финансов скок обаче е в "Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство". Годишната такса за специалността "Музикално и танцово изкуство" се вдига на 780 евро. Отчетлив ръст бележи специалност "Педагогика на обучението", където сумата скача с близо 38 процента и достига 850 евро.