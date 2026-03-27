50 евро за глас: Спецоперация срещу купения вот в Кърджали, Благоевград и Бургаско

Специализирана операция за противодействие на конвенционалната престъпност и на изборните нарушения се провежда тази сутрин на територията на Областната дирекция на МВР - Кърджали. Акцията е за противодействие на конвенционалната престъпност и на престъпления, свързани с политическите права на гражданите.



В операцията участват служители на няколко подразделения на полицията - „Криминална“, „Икономическа“, „Охранителна“ и „Пътна“, както и разследващи полицаи експерти от Научно-техническата лаборатория и от Зоналното жандармерийско управление в Кърджали.

Проверки се извършват в търговски обекти, заложни къщи, валутни бюра и офиси за бързи кредити, както и спрямо лица, за които има сигнали, че притежават финансови ресурси с цел неправомерно влияние върху предстоящите избори за народни представители.

От вилната зона са изведени няколко души за изясняване на обстоятелствата в полицията. Местните хора отричат да участват в търговия с гласове, но споделят, че са чували, че актуалната цена за купен вот е около 50 евро.

На територията на шестте полицейски управления са изградени контролно-пропускателни пунктове за проверки на моторни превозни средства и граждани. Действията ще продължат през целия ден. При предишните акции бяха задържани трима души.

Акция срещу купуването на гласове се провежда и в Благоевград.

На територията на областта е в ход специализирана полицейска операция по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите.

Полицейски екипи претърсват адреси в Благоевград, Петрич, Сандански, Микрево и Разлог. Има около 30 задържани, съставени са над 30 предупредителни протокола, образувани са 4 досъдебни производства.

Продължава и акцията срещу изборните престъпления в Бургаско. 13 лица са проверени, от тях осем са задържани. Днес операция е проведена на територията на Община Карнобат. Образувани са шест досъдебни производства срещу пет лица.

Пет от производствата са за престъпления, свързани с изборните права на гражданите, а едно е за държане на наркотични вещества. В един от задържаните са намерени и иззети над 13 000 евро в банкноти по 50 и 100 евро, както и списъци с имена и различни суми срещу тях.

В друг са намерени списъци и газов пистолет, в трети са установени снимки на чужди лични карти, а в четвърти - лични и дебитни карти и списъци с имена. Проведени са четири разпита на лица, на които са били обещавани парични средства, за да гласуват за определена партия. В хода на операцията са намерени и иззети над 20 топчета с високорискови наркотични вещества от рода на конопа, както и канабисови семки за отглеждане на марихуана.