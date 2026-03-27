Георги Рачев: Студът и дъждовете продължават до Цветница

Студеното и дъждовно време ще се задържи в България почти до Цветница, която тази година се пада на 5 април. Причината е активен средиземноморски циклон, който променя рязко синоптичната обстановка на Балканите след необичайно топлия март. Това обяви климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV тази сутрин.

Очакват се повсеместни валежи, които ще продължат и в началото на следващата седмица. Според данните, под 600-700 метра надморска височина температурите ще паднат достатъчно, за да прехвърчи сняг, но без да се образува трайна покривка в равнините.

Сняг в планините и край на сушата

Истинската зимна обстановка ще се усети по високите части на страната. Климатологът беше категоричен, че ски сезонът получава неочакван тласък броени дни преди настъпването на същинската пролет.

"В планините може да натрупа и 50 см сняг — ако не стане, ще се извиня за тази прогноза", заяви Георги Рачев, цитиран от телевизията.

Валежите идват в критичен момент за родното земеделие. Изминалият март се очертава като рекордно сух за последните три десетилетия, като на над две трети от територията на страната почти не са отчетени дъждове. Прогнозата предвижда циклонът да донесе около 30 литра на квадратен метър влага в Източна България, което ще компенсира отчасти натрупания хидрологичен дефицит.

Климатични аномалии от Балканите до Дубай

След изтеглянето на циклона на изток в понеделник и вторник, страната ни ще попадне под влиянието на нов валежен процес, който започва от 1 април. Експертите успокояват земеделците, че след Цветница не се очакват опасни мразове и слани, които да компрометират реколтата.

Интересен факт е мащабът на настоящия атмосферен фронт. Същата синоптична обстановка, която връща зимата у нас, в момента предизвиква екстремни метеорологични явления в Близкия изток. В Дубай и региона се очакват мощни гръмотевични бури и съществува сериозна опасност от наводнения.

Заради трайното задържане на температурите под климатичните норми у нас, отоплителният сезон в страната ще продължи поне до средата на месец април.