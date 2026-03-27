Сашка Васева шокира: След операциите виждам душите на хората!

„Господ ми подари втори живот и няма да го пропилея! Всеки ден ми е важен да правя нещо за хората, да ги радвам, да съм спокойна от своя страна и всяка минута благодаря за всичко, което имам.“

Това каза пред „България Днес“ легендарната Сашка Васева. През април и май певицата продължава своята концертна дейност, която възобнови след тежката операция, която претърпя.

„Започват и абитуриентските балове, имам участия в клубове в София, Пловдив, Благоевград. Гледам изявите ми да са по-кратки, да няма физическо натоварване, но не се отказвам от пеенето. То ме спасява от всички негативни мисли“, казва още Сашето.

В момента Васева продължава да се възстановява, като вече вижда силуети на хора, които нарича „душите на тези около мен“. Сега е по-смирена и одухотворена, но въпреки това не се отказва да пее и да се весели.

Сашка вече се сбогува с „Пирин фолк“, фестивала, който я направи звезда.

„Давам път на младите, които са много талантливи и аз ги харесвам. Аз обичам младите хора около себе си. Ето сега предстоят парламентарни избори. Много се надявам в листите да има способни и умни момчета и момичета, които са около 30-40-годишни, да има дух в партиите, за да се променят нещата към добро. Винаги гласувам и този път ще го направя. Дори след операцията ми в Германия отново дадох своя глас“, казва Сашка. До нея във всеки един момент е нейният съпруг -Христо Бакърджиев. Запитан дали и той ще отиде до урните, отговори: „Няма да го направя, тъй като имам само немско гражданство. Освен това не следя като Сашка политиката у нас, не съм наясно. Но когато сравнявам нещата в България с тези в Германия, виждам много голяма разлика. Дай Боже, някога да се изравним и като доходи, и като живот, и като възможности“, каза бизнесменът.

Той сподели още и че певицата в момента вече е написала две-три нови песни, които са баладични, но много хубави, и се надява тя да има възможност да ги изпее по участия.

„Сашка има една песен за Иван и еврото, което вече е в България. Тя беше като първолроходец, първа измисли тази песен с еврото. Сега си е наумила да снима и клип, в който ще включи любимите си политици“, смее се мъжът и. „Няма да казвам кои са сега те, ако спечелят, ще ги покажа. Ако пък не спечелят, пак. Няма лоша реклама, както знаем“, звънко добавя към думите му Васева.

Двете деца на семейството също всеки свободен миг са при майка си и баща си. Дъщерята Христина-Елена Бакърджиева няма да е абитуриентка тази година, а догодина. „Защото те имат 12 клас и трябва него да завърши“, казва майка й.

Колкото до сина й - 26-годишния Христо-Никола, Васева е категорична, че той не иска да се жени на този етап. „Иначе имаше приятелки, не го разпитвам подробно за личния му живот, но на този етап не планираме да ставаме баба и дядо“, смее се изпълнителката на „Левовете в марки“.

Иначе едно от най-важните събития, които предстоят на Сашка Васева, е концертът й тази юбилейна за нея година. През октомври певицата ще навърши 60 години. „Обещавам голям концерт, който да е не просто шоу, а вид „изповед“ пред моите верни почитатели и приятели. Те го заслужават, аз също“, казва с усмивка позитивната Сашка Васева.