Кога е най-добре да се сменят зимните гуми на колата с летни?

През пролетта шофьорите често бързат да сменят гумите на колата си или, обратно - забавят смяната им. Но и в двата случая допускат грешка. Експертите посочват точният ориентир, към който трябва да се придръжа всеки шофьор. Ето кога е най-добре да се сменят зимните гуми с летни.

Навременната смяна на сезонните гуми е важно условие за безопасно шофиране, но много шофьори все още разчитат единствено на календара. Експертите подчертават, че определящият фактор трябва да бъде температурата на въздуха, защото именно тя влияе върху свойствата на гумата. Това съобщава изданието „Експерт“.

Според експертите, струва си да се премине от летни към зимни гуми, когато средната дневна температура започне да се задържа в диапазона от +5 до +7 градуса по Целзий. При такива условия летните гуми губят еластичност и имат по-лошо сцепление с пътя. За разлика от тях, зимните гуми остават меки, което осигурява по-добро управление и по-ефективно спиране.

С настъпването на горещините ситуацията се променя. Когато температурата постоянно надвишава +7 градуса по Целзий, е препоръчително да се монтират летни гуми. Използването на зимни гуми в топло време ускорява износването им и може да повлияе негативно на управлението на автомобила.

Експертите обръщат специално внимание на температурните промени. Ако времето е нестабилно, трябва да се съсредоточите не върху краткосрочни промени, а върху стабилни показатели в продължение на няколко дни.

Друга често срещана грешка е да чакате до първия сняг, за да смените гумите си. По това време пътните условия могат да се окажат опасни за шофиране с летни гуми.

Затова експертите съветват да не се отлага и да се планира подмяната на гумите предварително като е задължително всеки шофьор да се съобрази с прогнозата за времето и температура навън, а не с календара. Това ще повиши безопасността ви на пътя.

Съшо така експертите припомнят, че висококачествената и навременна смяна на двигателното масло на всеки 6-7 хиляди км е важна за правилната експлоатация на колата и спестяването на гориво. В случая двигателят няма да прегрява толкова много, всичко се смазва много по-добре. Експертите споделят, че по този начин ще удължите живота на двигателя и ще намалите разхода на гориво.