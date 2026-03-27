Христо Мутафчиев: Колегите ми обичат театъра на инат въпреки държавата

Председателят на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев отправи остра критика към липсата на държавна политика в сферата на културата. Навръх Международния ден на театъра – 27 март, съсловният лидер изтъкна, че сценичните изкуства у нас оцеляват единствено благодарение на нестихващия ентусиазъм на творците и жаждата на публиката.

Поводът за коментара му в ефира на БНТ е тазгодишната церемония по връчването на националните награди „Икар“, която ще се проведе тази вечер под мотото „Да обичаш на инат“.

Новите цени в евро не спряха публиката

Въпреки икономическите сътресения и спекулациите около официалното въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година, театралните салони остават пълни. Според Мутафчиев хората имат остра духовна необходимост, която стои над битовите притеснения.

"Честит празник първо на всички колеги, които се занимават с театър. Които са приели, че театърът е част от живота им. И честит празник на всички професионални зрители, които обожават театър и ходят почти всяка вечер, въпреки несгодите, въпреки това, че минахме в евро и всички казват, че им било много по-скъпо", заяви председателят на САБ. Той категорично отхвърли тезата, че европейската валута е реалната причина за финансовите трудности на хората, определяйки я като отделна тема извън културата.

Липса на национална стратегия

Мутафчиев използва трибуната, за да изобличи хроничното бездействие на институциите спрямо всички видове изкуства в страната. Той подчерта, че мотото „Да обичаш на инат“, вдъхновено от 80-годишнината от рождението на покойния режисьор Николай Волев, олицетворява точно състоянието на сектора днес.

"Ентусиазмът не си е тръгнал. Те затова обичат колегите ми театъра на инат, въпреки Министерството на културата, въпреки държавата, въпреки липсата на национална политика, свързана с изкуствата в България", подчерта актьорът, като допълни, че това важи не само за театъра, но и за музикантите, художниците и хореографите у нас.

Критиката към институциите идва на фона на ключова за България историческа година. През 2026 година страната отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание, както и век и половина от началото на организираната читалищна дейност.

"Читалищната дейност не е умирала, откакто е създадена преди 150 години", припомни Мутафчиев. Самият Съюз на артистите отбелязва своята 105-а годишнина, а престижните отличия „Икар“, които водят началото си от 1974 година, продължават да бъдат най-важният измерител за сценично майсторство у нас.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония тази вечер, събирайки елита на българския театър въпреки институционалния вакуум, в който са принудени да работят артистите.