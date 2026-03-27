Иран благодари на Путин: „Вашата подкрепа ни вдъхновява“

Иранският президент Масуд Пезешкиан публично изрази благодарност към Русия и президента Владимир Путин, като заяви, че политическата подкрепа на Москва и изявленията в подкрепа на Техеран дават насърчение на страната в условията на продължаващия конфликт. В публикация в X на руски език той благодари както на руското ръководство, така и на народа, като посочи, че посланията на Путин и по-широката руска подкрепа са източник на мотивация за Иран във войната.

Пезешкиан също така свърза текущия военен опит с по-дългосрочни регионални последици, като твърди, че устойчивостта и решителността на Иран могат да допринесат за формирането на нови форми на сътрудничество между държавите в региона. Той предполага, че подобни процеси биха могли да повлияят върху бъдещи механизми за сигурност в части от Източна Азия, като представя позицията на Иран като израз на издръжливост и съпротива. В съобщението си той отново изрази признателност към руското правителство и населението от името на Иран.

Изявленията идват на фона на засилващия се конфликт между Съединените щати, Израел и Иран. Президентът Доналд Тръмп отложи планирани удари по иранската енергийна инфраструктура до 6 април, след като, по негови думи, е отбелязан дипломатически напредък. По-рано той беше наредил временно спиране на ударите след разговори с Техеран, като същевременно продължи да отправя заплахи за действие, ако Иран не възстанови свободата на корабоплаване през Ормузкия проток – ключов световен петролен маршрут. Ирански представители от своя страна предупредиха, че всякакви удари по енергийната инфраструктура ще бъдат последвани от ответни действия срещу американски цели в Близкия изток.

В същото време Москва зае критична позиция към западните военни действия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по-рано предупреди, че убийството на ирански лидери при съвместни американско-израелски операции може да има далечни последици. Русия определи ударите като непровокирана агресия и поддържа политическа линия на близост с Техеран по време на ескалацията.

Отношенията между Русия и Иран се задълбочиха значително през последните години, особено по време на войната в Украйна, като Иран достави дронове и друго военно оборудване на руските сили. Има информация за продължаващото военно и логистично сътрудничество, включително възможни доставки на дронове, лекарства и храни, като разговори между висши представители са започнали малко след ескалацията на конфликта. Западни разузнавателни и медийни източници също твърдят, че Русия подкрепя Иран под различни форми, въпреки че степента на това сътрудничество остава спорна.

Развитието се случва на фона на по-широки геополитически и икономически промени. Съобщава се, че Русия е извлякла ползи от повишаването на световните цени на петрола, свързано с конфликта, като приходите ѝ нарастват заради напрежението на енергийните пазари. В същото време международни представители отбелязват опитите на Иран да търси разузнавателна информация и подкрепа от съюзнически държави, включително Русия, макар че Вашингтон омаловажава стратегическото значение на подобно сътрудничество.