Ден 28 от войната в Близкия изток: Тръмп отлага ударите по Иран?

Докато конфликтът между Съединените щати, Израел и Иран навлиза в 28-ия си ден, военните действия продължават паралелно с все по-сложни дипломатически усилия, като и двете страни изпращат противоречиви сигнали относно възможността за пробив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отложил планирани удари по иранската енергийна инфраструктура с още 10 дни, като е определил нов краен срок 6 април, позовавайки се на текущи преговори, които според него се развиват добре. В същото време той е изразил разочарование от Техеран, предупреждавайки, че времето за разговори е ограничено, настоявайки иранските лидери да покажат сериозност. Иран от своя страна е отхвърлил американското предложение като небалансирано и несправедливо, като е формулирал собствени пет неизменни условия, включително компенсации за войната и запазване на контрол над Ормузкия проток. Ирански представители също така са изразили дълбок скептицизъм към намеренията на Вашингтон, посочвайки продължаващите въздушни удари като доказателство, че САЩ не търсят реално споразумение.

Дипломатическите канали остават активни, като Пакистан действа като посредник за обмен на съобщения между двете страни, докато Турция и Египет също участват в опитите за медиация. Обсъжданията за възможна среща на живо продължават, като Пакистан се очертава като потенциално място за провеждането ѝ в следващите дни.

На бойното поле ударите се засилват. САЩ и израелските сили продължават да атакуват иранска територия, включително мащабни удари по инфраструктура в централната част на Техеран, а общият брой на жертвите в Иран е надхвърлил 1 900. Иран отвърна със системни ракетни и дронови атаки срещу Израел и няколко държави от Персийския залив, включително Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Йордания. Прехващанията на ракети вече са ежедневие в няколко от тези държави, но са регистрирани и жертви, включително две смъртни случаи в Абу Даби след падане на отломки от свален боеприпас.

В други части на региона конфликтът се разширява. Израелските сили участваха в сражения с „Хизбула“ в Южен Ливан, където са поискани допълнителни войски за поддържане на операциите. Съобщава се за двама убити израелски войници, а ливанските власти предупреждават за риск от териториална ескалация южно от река Литани. Въздушни удари са регистрирани и в южните предградия на Бейрут. В Ирак американски удар по базата Хабания е причинил смъртта на няколко военнослужещи и е ранил други, а затварянето на Ормузкия проток е довело до сериозни смущения в износа на петрол, особено за Ирак.

Войната оказва натиск и върху военните ресурси. Във Вашингтон се обсъжда пренасочване на системи за противовъздушна отбрана, първоначално предназначени за Украйна, към Близкия изток. Същевременно нараства политическият натиск вътре в страната, като проучвания показват засилващо се обществено недоволство от управлението на Тръмп и растящи опасения за увеличаващите се цени на горивата.

В глобален план икономическите последици стават все по-осезаеми. Енергийните пазари остават нестабилни, което кара държави като Япония да освобождават стратегически резерви, а Южна Корея да въвежда извънредни мерки. Филипините са обявили извънредно положение заради намаляващи горивни запаси, докато световните финансови пазари са подложени на силен натиск, като основните американски индекси се насочват към най-слабото си месечно представяне от година.

Допълнително се съобщава от Израел, че високопоставен ирански военноморски командир, Алиреза Танксири, е бил убит при целенасочен удар, въпреки че Техеран не е потвърдил информацията. Междувременно международни наблюдатели предупреждават за удари в близост до иранската ядрена централа в Бушер, изразявайки опасения от потенциален радиологичен инцидент при евентуално поразяване на обекта.