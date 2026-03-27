19 кандидати за депутати са с двойно гражданство

За първи път в кампания за влизане в парламента има и кандидати с двойно гражданство. Те са 19 на брой, осем от тях са жени.

Промените в конституцията от 2023 г. позволиха на българи, които имат и друго гражданство, да бъдат избирани за народни представители. Те обаче трябва да са живели у нас през последните 18 месеца. На двата национални вота оттогава - през юни и октомври 2024 г., кандидати с двойно гражданство нямаше.

Вече са готови методическите указания за членовете на секционните избирателни комисии и са достъпни на сайта на ЦИК. Този път те са улеснени, защото в централната комисия предполагат, че големият обем на книжката плаши изборната администрация и въобще не я отваря. Което после води до грешки, пише "24 часа".

Указанията са разделени в 4 книжки: предизборен ден, изборен ден, действия след закриване на изборния ден и предаване на материалите в РИК. Идеята е всяка да се чете на етапи, за да е по-лесно, има и повече картинки. За допълнително улеснение указанията са два вида - за секции със смесено гласуване и за такива само с хартиени бюлетини.

Чувалите с бюлетини и изборни книжа ще се запечатват с пломба с уникален номер, за да се гарантира проследимостта им и да няма съмнения за нарушения при носенето им до РИК.

Друга новост е, че се разработва мобилно приложение за членовете на СИК. В него ще виждат примерен електронен протокол - така ще следят за грешки в своя оригинален хартиен, който трябва да предадат на РИК.

До 31 март ЦИК ще определи къде ще са секциите в чужбина. Този път заявленията са рекордно много - почти 61 хил., какъвто брой не е имало от юли 2021 г.