Акция „Чиста храна“: Представяте данни за незаконните кланици в Хасково и Кърджали

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски ще дадат съвместна пресконференция във връзка с акция „Чиста храна“.

Ще бъдат представени данни за разкритите незаконни кланици в областите Хасково и Кърджали, както и предприетите мерки за засилване на контрола и защита на потребителите.

Събитието ще се проведе на 27 март 2026 г. (петък), от 10:30 часа в Министерството на земеделието и храните.