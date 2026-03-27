„Пролетен базар 2026“ завладява центъра на София

„Пролетен базар 2026“ ще завладее центъра на столицата и ще запознае аудиторията си с продукция произведена от малки български фирми.

Официалното откриване на базара е на 27 март, петък, от 11.00 часа на паркинга на Централни хали в София.

Участие в изложението ще вземат подбрани български фирми – производители, предлагащи различни български продукти в областите: облекло, трикотажни изделия, обувки, чанти, козметика, мед и други.

Търговското изложение събира на едно място само български производители и търговци. Участието в изложбата дава възможност за представяне на фирмата и презентация на продукти. Базарът ще предостави възможност за директна среща на потребителя с бизнеса.


