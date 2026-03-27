Как да се адаптираме без стрес към смяната на времето

Тази неделя, 29 март, България преминава към лятното часово време. Точно в 03:00 часа през нощта стрелките на часовниците ще бъдат преместени с един час напред. Макар промяната да осигурява по-светли вечери през идните месеци, тя традиционно ще ни струва един час сън през уикенда и ще изисква период на адаптация за биологичния ни ритъм.

Докато милиони европейци се подготвят за поредното местене на стрелките, темата за окончателното премахване на тази практика отново излиза на дневен ред в Брюксел, провокирана от сериозен политически натиск.

Педро Санчес възражда дебата в Европа

Дебатът за отпадането на сезонното време, който замръзна покрай пандемията и войната в Украйна, получи нов силен тласък. Испанският министър-председател е категоричен, че Мадрид ще настоява пред Съвета на Европейския съюз за активиране на механизма за преразглеждане.

"Смяната на времето два пъти годишно вече няма никакъв смисъл", заяви Педро Санчес в обръщение в социалните мрежи, цитиран от европейски издания. Според неговите думи икономията на енергия е минимална, докато щетите върху човешкия биоритъм са научно доказани.

Припомняме, че още през 2019 година Европейският парламент подкрепи премахването на практиката, като идеята беше смяната да спре окончателно през 2021 година. Процесът обаче блокира на ниво държави членки, тъй като правителствата не успяха да се разберат кое време да бъде прието за постоянно – лятното или астрономическото (зимно). Докато Скандинавските страни нямат особена полза от лятното време заради спецификата на светлата част от деня при тях, държавите в Южна Европа имат различни приоритети.

Шок за биологичния часовник

Докато политиците в Европа търсят консенсус, медицинските специалисти са категорични, че дори изкуственото изместване само с един час стресира организма.

Липсата на достатъчно сън през първите дни след смяната води до спад в концентрацията, повишена раздразнителност и хронична умора. Специалистите съветват преходът да започне няколко дни по-рано, като времето за лягане се изтегли напред с 10-15 минути всяка вечер.

Стъпки за лесна адаптация

За да се смекчи ударът върху нервната система, е препоръчително да се спазват няколко основни правила през този уикенд:

Ограничаване на технологиите: Синята светлина от екраните блокира синтеза на мелатонин. Телефоните и таблетите трябва да се оставят поне час преди лягане.

Контрол над кофеина: Следобедното кафе трябва да се избягва през първите няколко дни, за да не пречи на ранното заспиване.

Лека храна и движение: Тежките вечери затрудняват съня. Активното движение през деня помага за натрупване на здравословна умора, но интензивните тренировки късно вечер имат обратен ефект.

Ако организмът все пак реагира с умора, кратките почивки през деня и излагането на естествена слънчева светлина сутрин ще помогнат за по-бързото пренастройване към новия ритъм.