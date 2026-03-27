Задържаха жената, намушкала четирима германци в София

Столичната полиция задържа 39-годишната жена, която снощи намушка с нож четирима германски граждани в София. Нападенията се разиграха пред метростанция "Стадион Васил Левски" и на спирка до хотел "Хемус", като всички пострадали са настанени в болница.

Две поредни атаки в центъра

Първият сигнал към Спешна помощ е подаден около 19:30 часа за инцидент пред метростанция "Стадион Васил Левски". Там са открити двама мъже, съответно на 63 и 65 години, с прободни рани в горната част на тялото и главата. Линейки са транспортирали пострадалите германци в "Пирогов".

"Мъжете са преминали подробни прегледи и имат наранявания, които изискват оперативно лечение, но са без непосредствена опасност за живота", съобщиха от лечебното заведение.

Нападение на автобусната спирка

Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за ново нападение. Жената е атакувала други две германски гражданки на спирката на автобусна линия 94 в посока хотел "Хемус".

Пострадалите жени, на 26 и 30 години, са откарани във ВМА. След извършените медицински прегледи са установени прободни наранявания в областта на ръцете и раменете.

След бързи издирвателни действия служителите на СДВР са установили и задържали 39-годишната извършителка. Работата по изясняване на мотивите за престъплението продължава.