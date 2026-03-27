  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +13
Пловдив: +8 / +13
Варна: +9 / +13
Сандански: +11 / +15
Русе: +9 / +16
Добрич: +8 / +14
Видин: +9 / +11
Плевен: +9 / +15
Велико Търново: +9 / +16
Смолян: +2 / +7
Кюстендил: +6 / +9
Стара Загора: +8 / +12

Задържаха жената, намушкала четирима германци в София

  • Сподели в:
  • Viber
Задържаха жената, намушкала четирима германци в София
A A+ A++ A

Столичната полиция задържа 39-годишната жена, която снощи намушка с нож четирима германски граждани в София. Нападенията се разиграха пред метростанция "Стадион Васил Левски" и на спирка до хотел "Хемус", като всички пострадали са настанени в болница.

Две поредни атаки в центъра

Първият сигнал към Спешна помощ е подаден около 19:30 часа за инцидент пред метростанция "Стадион Васил Левски". Там са открити двама мъже, съответно на 63 и 65 години, с прободни рани в горната част на тялото и главата. Линейки са транспортирали пострадалите германци в "Пирогов".

"Мъжете са преминали подробни прегледи и имат наранявания, които изискват оперативно лечение, но са без непосредствена опасност за живота", съобщиха от лечебното заведение.

Нападение на автобусната спирка

Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за ново нападение. Жената е атакувала други две германски гражданки на спирката на автобусна линия 94 в посока хотел "Хемус".

Пострадалите жени, на 26 и 30 години, са откарани във ВМА. След извършените медицински прегледи са установени прободни наранявания в областта на ръцете и раменете.

След бързи издирвателни действия служителите на СДВР са установили и задържали 39-годишната извършителка. Работата по изясняване на мотивите за престъплението продължава.

#полицаи

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?