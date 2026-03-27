Дъжд и гръмотевици в петък, по високото - сняг

През деня в петък валежи ще обхванат почти цялата страна. В планините и по-високите райони на Западна България се очакват снеговалежи, докато в по-ниските части ще вали дъжд. На много места валежите ще бъдат придружени от гръмотевици, като по-значителни количества се очакват в Западна и Централна България.

Ще духа умерен източен вятър, който временно ще се усилва в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Към края на деня валежите в западните и централните райони временно ще отслабнат и спрат, докато в Източна България ще продължи да превалява и прегърмява.

Минималните температури ще бъдат между 4°С и 10°С, а максималните – между 12°С и 16°С. По-ниски стойности се очакват в крайните западни и северозападни райони – между 7°С и 9°С.

Времето в София

В столицата денят ще започне с увеличаваща се облачност, а още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Те ще продължат и през следобеда, като на моменти могат да бъдат по-интензивни. Към края на деня, с понижението на температурите, в по-високите части около града е възможно да превали и слаб сняг.

Минималната температура ще бъде около 6°С, а максималната – около 12°С, като ще има тенденция към понижение. Ще духа умерен източен вятър с временни усилвания.

Времето в планините

Над планините облачността ще бъде значителна, с валежи предимно от сняг във високите части над 1100–1300 метра. В по-ниските райони валежите ще са от дъжд.

Вятърът ще бъде силен до бурен от юг-югоизток. Следобед границата между дъжд и сняг ще се понижи и ще падне под 900 метра.

Максималните температури ще достигнат около 4°С на 1200 метра и около минус 2°С на 2000 метра.

По Черноморието

Над крайбрежието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще започнат следобед в южните райони, а до вечерта ще обхванат и северното крайбрежие.

Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 10°С, а вълнението на морето – 2–3 бала.

Времето на Балканите

Над Западните и Централните Балкани се очакват значителни валежи, включително гръмотевични бури по Адриатическото крайбрежие. В Динарските планини ще има интензивни снеговалежи.

Сняг се очаква и в масивите на Рила и Пирин. До вечерта и през нощта срещу събота гръмотевични бури ще обхванат и части от Югоизточна България.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans



