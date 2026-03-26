Ралица Асенова с нови детайли за „Петрохан“ и „Околчица“

Ралица Асенова, майката на намерения мъртъв в кемпера под Околчица Николай Златков, излезе с нов пост във Фейсбук след гостуването ѝ в "Денят на Дарик", когато направи нови разкрития за случая "Петрохан", като заяви: "Нито една национална медия не отрази шокиращите факти и неясноти".

Ето целия пост на Ралица Асенова:

"И така, след интервюто ми в Дарик, ми е много интересно да наблюдавам как другите медии изобщо не отразяват това, което изложих в него. Нито една национална медия не си направи труда да отрази шокиращите факти и неясноти, които има в изложеното от мен по отношение на официалната версия. Всичко, за което говорих, е базирано на документи и епикризи. Очаквам да видя дали ще благоволи някой да направи брифинг по темата и да ни поговорят този път за същественото, а именно – убийствата на Петрохан и Околчица. Мисля, че е време за това!!!

Ето в синтезиран вид изложеното от мен в това интервю:

Информацията, разпространявана до преди дни, че синът ми Ники е "прострелян от упор над едното ухо", е невярна. Синът ми е с огнестрелна рана между очите и според експертизата – без изходна рана, т.е. двата проектила са заседнали в главата му в тилната част. Да пише в експертизата – два проектила! И не е изяснено дали те са от два изстрела, или става въпрос за един проектил, разпаднал се на две части. Охлузванията по подбедриците му са сериозни рани без кожа и не са хистологично изследвани. Видях с очите си тези т.нар. охлузвания и имам снимки на тях.

От експертизата на Иво Калушев става ясно, че се е прострелял отдолу и отляво. Той е десничар. За фенобарбитала, намерен в него, няма данни за количеството му, което е абсурдно. Изследвано ли е изобщо, или не? Ако не – защо? Пише ясно, че не са намерени вещества от групата на барбитуратите! Кое всъщност е вярното? Съдържанието на стомасите на нито едно от телата на Околчица не е изследвано. А ако е – няма данни за това в експертизите на нито един от тях.

От експертизата на 15-годишния Сашо става ясно, че има охлузвания по коленете, както и кръвонасядания и оттоци на десния клепач. Няма данни в експертизата кога са причинени и от какво са тези охлузвания, оттоци и кръвонасядания. И те явно не са изследвани.

Данните от експертизите сочат ден на смъртта някъде 5–6 февруари. Датата на смъртните актове е 7 февруари. Къде са били всички тези дни тримата? Без храна и вода? В кемпера официално ни беше съобщено, че не са намерени нито храна, нито вода, освен едно пакетче фъстъци. Къде са багажите им, които от видеата, пуснати официално, се вижда, че товарят в кемпера? Защо, ако Иво ще убива децата и ще се самоубива, чака толкова дни? Какво чака? Може би да бъдат намерени и спасени? Някой търси ли ги? Някой търсил ли е този толкова разпознаваем кемпер, за който аз лично дадох информация на властите още на 2 февруари?

Защо ни беше отказана повторна експертиза? Отказът беше с довод, че вече е назначена тройна медицинска експертиза и затова ни се отказва повторната експертиза, която внесохме като иск в прокуратурата и беше подписана от 5 близки на убитите! Не е ли малко късно за тази тройна медицинска експертиза? И какво всъщност цели да установи тя? Не трябваше ли да бъде направена преди седмици, вече дори месеци, и защо сега, когато телата вече са погребани?

Експертизите, с които разполагаме, на Ивайло Иванов – Ивей сочат изумителни неща:

Огледът на телата на Петрохан е продължил 5 часа. В този протокол дори са объркани имената на телата на Ивайло Иванов и на Дечо Василев.

В огледа се посочва, че ръцете на Ивей са "плътно свити в лакътната става и вдигнати високо", докато той е легнал по очи на земята. Да не забравяме как той се е прострелял веднъж под брадичката и е останал без лице буквално, но този изстрел не го убива, поради което той със силно обгорелите си ръце някак успява да презареди и възпроизвежда втори изстрел в лявото си слепоочие – и нека не забравяме, че той е десничар. Този изстрел вече е смъртоносен. И след това той успява да падне по начина, който описах по-горе и който е видим от изтеклата в медиите снимка на местопрестъплението на Петрохан. Да не пропусна, че преди всички тези действия е успял да разкъса дрехите си отзад на тялото.

От балистичната експертиза на Ивей става ясно, че следи по тялото му от микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, всъщност липсват. В експертизата се извежда заключението, че следи от микрочастици от оръжията има единствено по десните ръце на Дечо и Пламен. Защо "самоубилият" се Ивей с два изстрела, с обгорени ръце и разкъсани дрехи, няма никакви следи от барутни частици?

В този същия протокол се посочва, че до лявата ръка на Пламен се намира огнестрелно оръжие (пистолет). Любопитно обстоятелство е как десничарят Пламен също се застрелва с лявата ръка, след като пистолетът е паднал именно до нея. И ако се е застрелял с лявата си ръка – а логиката е такава, тъй като пистолетът е паднал до лявата му ръка – интересен факт от тази експертиза е защо следи от барутни частици има само по дясната му ръка? Под тялото на Пламен е открита и едноцевна пушка. Същевременно до телата на Ивей и Дечо е намерено едно единствено оръжие – Глог. И тук възниква въпросът как точно те двамата са успели да се "самоубият", използвайки едно оръжие.

В интервюто на кмета на с. Гинци той твърди, като поемно лице, че около труповете са намерени 3 пистолета и една пушка, а не 2 пистолета и пушка, както е отразено в протокола за оглед.

Дечо, "самоубивайки" се, е успял междувременно да си кръстоса краката, падайки, и да си скръсти лявата окървавена ръка на гърдите. И всички те тримата са избрали интересно място за "ритуалното си самоубийство", а именно пред кучешката колиба, и някак си са успели да се подредят така един до друг да паднат – явно големи изчисления са правили, преди да сложат край на живота си. Също така някак са успели и да постигнат невероятния ефект обилният снеговалеж да не засегне по никакъв начин техните мъртви тела и да не се натрупа върху тях.

Защо Хижа Петрохан продължава да бъде под полицейска блокада като местопрестъпление – и то на "самоубили се" трима човека – а кемперът, който също е местопрестъпление, беше извозен на собствен ход веднага и прекаран точно къде?

В нито едно от телата не е установено наличие на семенна течност! Ще продължава ли да се налага версията за педофилия и подобни профанщини???

При образувани наказателни производства законът изрично забранява разкриването на факти от интимния живот на хората, като по-конкретно чл. 263, ал. 2 от НПК, където се указва, че делото се разглежда при закрити врати. Т.е. дори по време на съдебната фаза на един процес, която в общия случай е публична, законът забранява разгласяването на подобни факти. Обръщам внимание – законът забранява разпространението на такава информация дори когато съществува обосновано предположение, че има такава информация (при внесен обвинителен акт в съда), а в този случай с убитите ми близки такива данни бяха разпространявани при категорична липса на доказателства. Те бяха разпространявани в медиите, социалните мрежи и в парламента, докато на мен и останалите близки не ни се отговаряше на исканията, които сме внесли, и на мен лично ми се отказваше да видя тялото на сина си.

НИКОЙ НЕ ИЗЛЕЗЕ ДА СЕ ИЗВИНИ. НИКОЙ НЕ СИ ПРИЗНА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА АГРЕСИВНО НАЛАГАНА ВЕРСИЯ Е НЕВЯРНА ВЪВ ВСЯКА НЕЙНА ЧАСТ.

Като резултат аз и още пет семейства започваме да търсим наказателна отговорност на всеки, който си позволи цялото това безумно, безчовечно и садистично поругаване на паметта и името на убитите и на нас – техните близки. И аз лично заявявам, че няма да пропусна нито един човек – официално лице или малоумник от социалните мрежи – който преповтаря някаква лъжа, която е чул или прочел някъде. Лъжата е лъжа, клеветата също, и изказана към мъртви хора – подчертавам, ЖЕСТОКО УБИТИ – които не могат да се защитят, за мен е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, и то много тежко, и ще бъде търсена наказателна отговорност на всеки един от тях!

Заявявам отново и за последен път:

ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ОПИТВА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА И ДА ЯХНЕ ТАЗИ БЕЗУМНО ТЕЖКА И ЧУДОВИЩНА СИТУАЦИЯ И УБИЙСТВОТО НА МОИТЕ БЛИЗКИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ЗА КАКВИ ЦЕЛИ (ДОРИ И ТЕЗИ, КОИТО СИ МИСЛЯТ, ЧЕ Е ЗА ДОБРИ И ПРАВИЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ), НЯМА ДА МУ СЕ ПОЛУЧИ!

СМЪРТТА НА НИКИ, ИВО, САШО, ИВЕЙ, ДЕЧО И ПЛАМЕН НЯМА ДА БЪДЕ ПОЛЗВАНА ЗА НИЧИИ ЦЕЛИ!

Тези, които могат да се събудят от дълбокия сън и апатия и да видят какво всъщност се случва, и да не позволят да бъдат лъгани и мачкани, да го направят за себе си, за близките си и за децата си. Да поемат отговорност за живота си и за действията си, а не да го правят на гърба на тази трагедия.

КОЙТО РАЗБРАЛ – РАЗБРАЛ!

"Смелостта не е да имаш сили да продължиш;

смелостта е да продължаваш, когато нямаш сили."

— Теодор Рузвелт

"Три неща не могат да останат скрити дълго:

слънцето, луната и истината."

— Буда

"Ти закъсняваш понякога, истино, но винаги идваш при нас."

— Емил Димитров".