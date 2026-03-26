Пеевски избухна: Европа потвърди - изборът на Гюров е незаконен, това е звучен шамар за Йотова

Днес генералният адвокат Николас Емилиу (Nicholas Emiliou), изрази становище пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), което потвърждава законността на решението на БНБ за неговото отстраняване". Това пише в позиция до медиите лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски по повод заключението на генералния адвокат по казуса с Андрей Гюров.

Ето как продължава позицията:

"За страната ни това означава само едно - че президентът Илияна Йотова, която не се вслуша в предупрежденията, че Андрей Гюров не може да заеме поста служебен министър-председател, носи цялата отговорност за този незаконен избор и последиците от него.

Незаконният служебен премиер, подчинен на Соросоидните мрежи, който действа като координатор на предизборен щаб на свързаните с аферата "Петрохан" и новообразуваната екс президентска партия, не просто няма право да бъде на този отговорен пост в решителен за света и страната момент, а и продължава да гази закона и Конституцията с действията си.

Извън всякакво съмнение е независимостта на европейски институции, които прогласиха това закононарушение.

Това е звучен шамар за президента Йотова и тежка институционална заплаха за демокрацията в България".


